Век — в масштабе истории немного, но для жизни человека — огромный срок. Несмотря на медицинские открытия, и в XXI веке дожить до ста лет — редкое достижение. Фотограф Reuters Андреа Комас на протяжении 2016 года снимала старцев по всей Испании, от Астурии до Менорки, попутно беседуя с ними.

По данным 2016 года, Испания на втором месте в мире по средней продолжительности жизни населения — она составляет 83,2 года. Королевство уступает лишь Японии (83,4). Под средиземноморским солнцем сейчас живут 17 тысяч подданных, возраст которых перевалил за сотню лет. У каждого из них своя история, интересы и впечатления от прожитого.



Франциско Нуньесу 112 лет. Он живет в городе Бьенвенида (Бадахос) со своей 80-летней дочерью. Идея переехать в дом престарелых ему не нравится, потому что, по его словам, там слишком много старых людей



Марии Хосефе Хуиллен 103 года. Она живет в Казалья-де-ла-Сьерра. С 12 лет работала швеей. Она смеется, вспоминая, что первой вещью, которую ей доверили сшить, было бальное платье. Ее любимое блюдо — суп гаспачо



Максимино Сан Мигель, 102 года, гуляет в парке города Леона. В 80 лет он заинтересовался актерским искусством и записался в драмкружок. Вообще-то он хотел сделать это намного раньше, но все руки не доходили — с детских лет он работал пастухом



100-летняя Эсперанца Альес (слева) с дочерью в их доме на Менорке. Она оживляется, когда рассказывает, как отец водил ее смотреть на первый самолет, пролетевший над островом



Педро Родригес, которому 106 лет, живет в Кангас-де-Онис (Астурия). Он каждый день садится за пианино и играет для своей жены, которая моложе его на 20 лет. Дочери часто навещают пару



Рафаэле Понс 102 года. Дама живет на Менорке. Она показывает фото времен своей юности



Эсперанце Фернандес 103 года. Она живет в Саламанке с дочерьми. Долгожительство в ее семье — обычное дело: две сестры Эсперанцы тоже прожили более ста лет, еще одна готовится отпраздновать вековой юбилей. Когда она была ребенком, половину родной деревни выкосил грипп — печально знаменитая «испанка». Ее отец тогда спас семью, заперев всех в доме и запретив соседям заходить к ним



В городе Амбас (провинция Астурия) живет 101-летняя Пилар Фернандес. Она позирует в гараже своего дома. Ее домочадцы — дочь, зять, внучка и правнучка. Пилар чувствует себя достаточно бодро, занимается огородом, ухаживает за домашним скотом и птицей



101-летний Гумерсиндо Кубо живет в Касавьехе (провинция Авила). Он считает, что своим долголетием обязан детству, проведенному на природе, — его отец был лесником. «Это все благодаря сосновому воздуху», — уверен старец. У Кубо было восемь братьев и сестер. Он вспоминает, что если кто-то из детей болел, мать всегда ставила рядом с кроватью емкость с сосновой смолой — такая естественная ингаляция



Эдельмира Абаскаль живет в резиденции для престарелых в окрестностях Мадрида, ей 102 года. «Эрнест Хемингуэй всегда говорил: „А вот и брюнеточка“, когда я шла по улице», — вспоминает она.