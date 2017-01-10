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Дню "спасибо" посвящается. Как звучат слова благодарности в разных странах

11.01.2017 12:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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11 января отмечается Международный день «спасибо». В самый вежливый день календаря TUT.BY собрал слова благодарности на самых распространенных мировых языках.

 
 
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11 января отмечается Международный день "спасибо". В самый вежливый день календаря TUT.BY собрал слова благодарности на самых распространенных мировых языках.

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