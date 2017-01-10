Фото дня: в Могилеве продаются шариковые ручки под «брендом» Обама. По 30 копеек за штуку.



Фото: Lena Vasilkova, facebook.com/profile.php?id=100001535151774

Могилевчанка Елена говорит, что сфотографировала необычный товар в киоске на остановке общественного транспорта на улице Залуцкого.

На упаковке — портрет уже бывшего президента США Барака Обамы и, судя по ней же, на каждой ручке — фамилия пока еще действующего президента Соединенных Штатов. На упаковке также написано, что производитель называет свой товар качественным и экономичным. Правда, надпись сделана с ошибкой.

К слову, Барак Обама уже выступил с прощальной речью .

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