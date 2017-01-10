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Фото дня. "Обама" в Могилеве
11.01.2017 13:12 — Новости Культуры | Tut.by
Фото дня: в Могилеве продаются шариковые ручки под «брендом» Обама. По 30 копеек за штуку.
Могилевчанка Елена говорит, что сфотографировала необычный товар в киоске на остановке общественного транспорта на улице Залуцкого.
На упаковке — портрет уже бывшего президента США Барака Обамы и, судя по ней же, на каждой ручке — фамилия пока еще действующего президента Соединенных Штатов. На упаковке также написано, что производитель называет свой товар качественным и экономичным. Правда, надпись сделана с ошибкой.
К слову,
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Шариковые ручки в упаковке с портретом уже бывшего президента США Барака Обамы продаются в киоске.
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