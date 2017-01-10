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Фото дня. "Обама" в Могилеве

11.01.2017 13:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фото дня: в Могилеве продаются шариковые ручки под «брендом» Обама. По 30 копеек за штуку.


Фото: Lena Vasilkova, facebook.com/profile.php?id=100001535151774

Могилевчанка Елена говорит, что сфотографировала необычный товар в киоске на остановке общественного транспорта на улице Залуцкого.

На упаковке — портрет уже бывшего президента США Барака Обамы и, судя по ней же, на каждой ручке — фамилия пока еще действующего президента Соединенных Штатов. На упаковке также написано, что производитель называет свой товар качественным и экономичным. Правда, надпись сделана с ошибкой.

К слову, Барак Обама уже выступил с прощальной речью.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она стала фото дня, отмечайте свои снимки хештегом #fotomogilevtut!

 
Теги: Могилев
 
 
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Шариковые ручки в упаковке с портретом уже бывшего президента США Барака Обамы продаются в киоске.

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