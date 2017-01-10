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Nuteki опубликовали новую версию песни для "Евровидения"
11.01.2017 16:49 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Белорусская группа Nuteki опубликовала новую версию своей песни "Take my heart", с которой команда хочет поехать на "Евровидение-2017" от Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Группа Nuteki — финалисты национального отбора на "Евровидение-2017". Их конкурсная песня собрала в целом положительные отзывы, однако некоторые обвинили музыкантов в плагиате — начало композиции напоминало интернет-пользователям вступление в одну из работ британской группы Coldplay.
Новый вариант песни для отбора "Евровидения" группа опубликовала для того, чтобы прекратить подобные разговоры. В ролике с новой песней музыканты решили попросить фанатов о поддержке на грядущем национальном отборе.
Поклонники группы изменение в композиции приняли хорошо: в социальных сетях уже опубликовано множество комментариев с поддержкой к артистам.
Группа Nuteki — одна из самых известных белорусских рок-команд. Музыканты активно гастролируют и имеют фанатов не только в Беларуси, но и в постсоветских странах и даже Европе.
Представитель Беларуси на "Евровидении-2017" станет известен 20 января.
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В адрес белорусской рок-группы звучали обвинения в плагиате - некоторые интернет-пользователи нашли в "Take my heart" созвучие с одной из песен Coldplay.
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