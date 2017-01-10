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Nuteki опубликовали новую версию песни для "Евровидения"

11.01.2017 16:49 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Белорусская группа Nuteki опубликовала новую версию своей песни "Take my heart", с которой команда хочет поехать на "Евровидение-2017" от Беларуси.

Nuteki опубликовали новую версию песни для "Евровидения"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Группа Nuteki — финалисты национального отбора на "Евровидение-2017". Их конкурсная песня собрала в целом положительные отзывы, однако некоторые обвинили музыкантов в плагиате — начало композиции напоминало интернет-пользователям вступление в одну из работ британской группы Coldplay.

Новый вариант песни для отбора "Евровидения" группа опубликовала для того, чтобы прекратить подобные разговоры. В ролике с новой песней музыканты решили попросить фанатов о поддержке на грядущем национальном отборе.

Поклонники группы изменение в композиции приняли хорошо: в социальных сетях уже опубликовано множество комментариев с поддержкой к артистам.

Группа Nuteki — одна из самых известных белорусских рок-команд. Музыканты активно гастролируют и имеют фанатов не только в Беларуси, но и в постсоветских странах и даже Европе.

Представитель Беларуси на "Евровидении-2017" станет известен 20 января.

Читайте интервью Sputnik с солистом группы Nuteki >> 

 
Теги: Минск
 
 
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В адрес белорусской рок-группы звучали обвинения в плагиате - некоторые интернет-пользователи нашли в "Take my heart" созвучие с одной из песен Coldplay.

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