Житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон и его шестилетняя дочь выжили после месяца в открытом море на яхте, которая была разбита в результате шторма. Об этом сообщает Reuters .



Алан Лэнгдон и его шестилетняя дочь. Фото: resources.stuff.co.nz

Мужчина и его дочь планировали небольшое путешествие вдоль побережья Новой Зеландии, однако внезапный шторм сломал винт мотора яхты. Впоследствии они оказались дрейфующими в открытом море.

Лэнгдон пояснил, что во время нахождения в Тасмановом море понял, что будет безопаснее пытаться держать курс на Австралию, а не на Новую Зеландию. Мужчину и его дочь спасатели обнаружили после месяца их пребывания в море.