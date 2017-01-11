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Новозеландец и его дочь выжили после месяца в открытом море на разбитой яхте

12.01.2017 09:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон и его шестилетняя дочь выжили после месяца в открытом море на яхте, которая была разбита в результате шторма. Об этом сообщает Reuters.


Алан Лэнгдон и его шестилетняя дочь. Фото: resources.stuff.co.nz

Мужчина и его дочь планировали небольшое путешествие вдоль побережья Новой Зеландии, однако внезапный шторм сломал винт мотора яхты. Впоследствии они оказались дрейфующими в открытом море.

Лэнгдон пояснил, что во время нахождения в Тасмановом море понял, что будет безопаснее пытаться держать курс на Австралию, а не на Новую Зеландию. Мужчину и его дочь спасатели обнаружили после месяца их пребывания в море.

 
 
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Мужчина и его дочь планировали небольшое путешествие вдоль побережья Новой Зеландии, однако внезапный шторм сломал винт мотора яхты.

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