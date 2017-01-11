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Без Джеки Чана, про любовь: неделя китайского кино пройдет в Минске

12.01.2017 10:17 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Неделя китайского кино пройдет в кинотеатре "Центральный" с 16 по 21 января, все фильмы можно будет посмотреть бесплатно, правда, большинство будут показывать с английскими субтитрами.

Жанры различны — от фентези до драмы, боевика и любовной истории. Ах, китайский темперамент!

"Вернуться в 20"

Что: комедийная мелодрама, режиссер Чэнь Чжэндао, 2015 год.

Когда: 16 января в 18:30 и 21 января в 16:30.

Шэнь Мэнцзюнь — своенравная 70-летняя вдова. Ее семья решает отправить женщину в дом престарелых. Чувствуя себя несчастной и никому не нужной, Мэнцзюнь решает сделать себе последнюю фотографию. Выйдя из фотостудии и увидев свое изображение, она понимает, что снова молода и красива. Ей снова 20 лет!

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы"

Что: фэнтези, режиссер Юань Хэпин, 2016 год.

Когда: 17 января в 18:30.

История об утраченной любви, юной любви, легендарном мече и единственном шансе на спасение. Некоторые зрители характеризуют картину как столкновение восточных штампов с западными. Это вторая часть популярной ленты, которая вышла на экраны еще в 2000 году.

"Место, известное лишь нам"

Что: мелодрама, режиссер Сю Цзинлэй, 2015 год.

Когда: 18 января в 18:30.

Писательница Цзинь Тянь переживала самый тяжелый период в жизни. Жених бросил ее перед свадьбой, и любимая бабушка ушла из жизни. Цзинь едет в Прагу, где бабушка прожила большую часть своей жизни. В этом невероятном городе она встречает Пэн Цзэяна. Тем временем загадочная история любви, которую бабушка скрывала долгие годы, начинает раскрываться.

"Русалка"

Что: комедия, режиссер Стивен Чоу, 2016 год.

Когда: 20 января в 18:30.

Русалочка по имени Шен отправляется на миссию по соблазнению и убийству промышленника Лю Сюаня, который загрязняет океаны, убивая в них жизнь.

Неделя китайского кино организована Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция БГУ к 25-летию установления дипломатических отношений.

Бесплатные билеты можно получить в кассе кинотеатра за час до начала сеанса.

 
Теги: Минск
 
 
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Все фильмы покажут на китайском языке с английскими субтитрами, только одну картину можно будет увидеть с русскими субтитрами.

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