Последнее сообщение Барака Обамы на странице президента США в Twitter стало самым популярным за время существования аккаунта @POTUS. Прощальный твит набрал максимальное количество лайков и репостов среди всех опубликованных главой государства записей в микроблоге.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал Обама. На данный момент сообщение ретвитнули более 738 тысяч пользователей, свыше 1,5 миллиона поставили лайк.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I’m asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours.