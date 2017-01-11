Последнее сообщение Барака Обамы на странице президента США в Twitter стало самым популярным за время существования аккаунта @POTUS. Прощальный твит набрал максимальное количество лайков и репостов среди всех опубликованных главой государства записей в микроблоге.



Барак Обама во время выступления со своей прощальной речью в Чикаго. 11 января 2017 года. Фото: Reuters

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал Обама. На данный момент сообщение ретвитнули более 738 тысяч пользователей, свыше 1,5 миллиона поставили лайк.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I’m asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

Барак Обама завел личный аккаунт в Twitter под псевдонимом POTUS, что представляет собой полное название должности американского лидера и расшифровывается как President of the United States (президент США), в мае 2015 года. За первые пять часов на его страничку подписались более миллиона пользователей, что стало мировым рекордом. По состоянию на январь 2017 года главу государства читают более 13,3 миллиона человек.

Барак Обама — первый президент, активно использующий социальные сети. В Белом доме отмечали, что, помимо Twitter, он первым начал вести онлайн-трансляции в Facebook из Овального кабинета и отвечать на вопросы граждан на YouTube.

Обама, занимавший пост президента в течение двух сроков с 2008 года, покинет Белый дом 20 января. В этот день состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Республиканец пообещал, что будет «очень сдержанным» при использовании социальных сетей на посту главы государства. При этом пока неизвестно, продолжит ли он вести собственный микроблог @realDonaldTrump или начнет использовать аккаунт @POTUS.