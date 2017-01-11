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Найден неизвестный портрет Янки Купалы

12.01.2017 13:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России», подарил неизвестную ранее гравюру Государственному литературному музею Янки Купалы.


Фота прадастаўлена Дзяржаўным літаратурным музеем Янкі Купалы

Как рассказали TUT.BY сотрудники учреждения, Кандыбович увидел на одном из аукционов серию гравюр «Портреты современников», созданную русским художником Иваном Павловым в 1920—1930-е годы, выкупил их и подарил музею.

По словам сотрудников учреждения, всего им подарили 12 ксилографий (вид гравюры на дереве — TUT.BY) с авторскими подписями. Среди них портреты Иосифа Сталина в молодости, писателя Леонида Андреева, партийного деятеля Платона Керженцева. Среди них была и гравюра Янки Купалы, созданная в 1931 году. О ее существовании до этого не было неизвестно. Поэтому находку можно считать настоящей сенсацией.

 
 
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Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии "Белорусы России", подарил неизвестную ранее гравюру Государственному...

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