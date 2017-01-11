Премьера киномюзикла состоялась в последний день августа 2016-го на Венецианском кинофестивале. И вызвала волну благожелательных откликов у обычно скупых на комплименты кинокритиков. Фильм был номинирован на главный приз кинофорума — «Золотого льва», однако в итоге с призом за лучшую женскую роль из Венеции ­уехала голливудская дива Эмма Стоу­н. А на церемонии вручения американской премии«Золотой глобус»(вторая по значимости в США после«Оскара») лента взяла аж 7 наград! В том числе за лучшую мужскую и лучшую женскую роль.

Но все же ключевой ингредиент успеха«Ла-Ла Ленда», на наш взгляд, — режиссер Дэмьен Шазелл.

Будучи еще совсем молодым мастером(сейчас ему всего 31 год!) , он уже номинировался на премию«Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму«Одержимость». Картина, которую Шазелл сам и поставил, завоевала три статуэтки в 2015 году в номинациях«Лучшая мужская роль второго плана»(Дж.К. Симмонс) ,«Лучший звук» и«Лучший монтаж». Но даже случись Американской киноакадемии обойти вниманием«Одержимость», ее бы все равно полюбили зрители. Благодаря мастерству Шазелла(и слаженной работе всей съемочной группы) в фильме удалось передать нервную, нездоровую и вместе с тем невероятно драйвовую обстановку, которая, по сюжету, царит на репетициях блистательного оркестра под руководством одержимого дирижера(его-то и сыграл Дж.К. Симмонс). Происходящее на экране обладает каким-то магическим гипнотизмом.

И если верить критикам, все лучшее из«Одержимос­ти» Дэмьен Шазелл захватил с собой в«Ла-Ла Ленд». Картина рассказывает простую в общем-то историю любви старлетки Мии, которая между прослушиваниями подает кофе кинозвездам, и увлеченного джазового музыканта Себастьяна, вынужденного подрабатывать в захудалых барах.

«Ла-Ла Ленд» — это не только прозвище Лос-Анджелеса, где разворачиваются события, но и идиоматическое выражение, означающее«уход от жестокой реальности в страну грез и фантазий“.

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