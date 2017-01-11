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Первая персональная выставка живописи Сергея Горячева открылась в Вилейке
12.01.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
С 12 января в выставочном зале имени Н. Силивановича Вилейского краеведческого музея начала работу первая персональная выставка живописи Сергея Горячева.
Родился художник 2 марта 1957 года в России. Рисовать начал еще в детстве, но судьба свела с профессией агронома. С 1991 года живет в Любани Вилейского района. Долгое время работал в СПК «Новая Любания». С 2004 года — учитель по классу изобразительного искусства в филиале Вилейской детской школы искусств в Любани.
На выставке представлено более 20 работ, отражающих творческий путь художника.
Выставка будет работать до 12 февраля 2017 года.
Приглашаются все желающие на творческую встречу с художником, которая состоится 28 января в 15.00 в выставочном зале музея.
Адрес: г. Вилейка, пл. Свободы, 1.
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С 12 января в выставочном зале имени Н. Силивановича Вилейского краеведческого музея начала работу первая персональная выставка живописи Сергея Горячева. Родился...
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