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"В Минске слишком большие улицы для человека". "Инопланетянин" о мигрантах и пугливых зрителях

12.01.2017 16:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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В четверг вечером Национальный центр современного искусства опять наполнится криком, движением и рычанием. Ничего странного не случится — всего лишь пройдет очередной мастер-класс словенского актера Яши Енула. TUT.BY встретился с ним и поговорил о том, как уличный театр может менять городское пространство, каким образом победить свою скованность и обнять на улице незнакомца, а также реально ли зарабатывать на уличном искусстве.


Кто такой Яша Енул? Тот розовый инопланетянин, который несколько лет назад залезал в троллейбусы, шокируя пассажиров и водителя своим спонтанным вторжением. На днях он вновь приехал в Минск, чтобы научить белорусов делать так же. Или, как минимум, раскрепостить их, показать, как можно показывать эмоции и привлекать публику к важным проблемам, которые касаются обыденной городской жизни.

В свое время сам Яша «уличному» мастерству нигде не учился. В Любляне он штудировал режиссуру, вместе с командой создал альтернативный театр «Inside», о котором знали лишь увлеченные этим делом единомышленники. Решил, что нужно искать новую аудиторию. Где? На улице, где точно есть люди. Так его команда переместилась в открытое пространство.

— Уличный театр — явление сложное, — настраивает аудиторию Яша. — В традиционном театре есть темнота и освещенная сцена, люди знают и понимают, куда смотреть. А на улице существует определенная растерянность. По тротуару идут пожилые дамы, рядом ремонтируют асфальт дорожники, проезжают автомобили. В Минске еще сложнее, потому что улицы огромные, человек в них не заметен. Сейчас мы кое-что попробуем, — говорит Яша и начинает выполнять упражнения, которые со стороны могут показаться добрым сумасшествием.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Картины авангардиста Владимира Акулова, которые сейчас экспонируются в Центре современного искусства, кажется, становятся еще более удивленными. Что происходит? Почему люди странно бегают по кругу, а потом отжимаются от пола? Зачем они издают эти странные звуки и настойчиво смотрят в глаза друг другу? Все просто: участники мастер-класса, большинство которых — далеко не профессиональные актеры, разогреваются, чтобы войти во вкус и стать единой командой. Когда Яша улавливает, что градус накалился до нужной отметки, он прерывается — соглашается ответить на несколько вопросов.

— Как победить свою скованность и выйти на улицу?

— Уличный театр — это сложное явление. Если представить его схематично, то оно будет состоять из трех окружностей, которые пересекаются. Одна из них — персонаж, которого ты играешь. Вторая — артист, который решает, что должно произойти. То есть он выступает режиссером. Третья — твоя личность, кто ты в самом деле. Все эти три «круга» должны работать вместе, чтобы ты был способен сбросить с себя лишнее и выйти играть на улицу. К примеру, персонаж требует, чтобы вы подошли к незнакомцу и обняли его, но вы как стеснительная личность не можете этого сделать. Если работать над этим, все получается.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На традиционной театральной сцене немного проще подделать эмоцию. На улице вы очень близко, лицом к лицу с человеком. На таком расстоянии сложно соврать. Люди видят вас. Все, что сейчас в вашей голове, становится видимым, прозрачным. Как личность вы постоянно должны расти над собой. От природы я сам не такой уж открытый и коммуникативный, но театр определенно меня изменил.

— Возможно ли заработать на уличных перформансах?

— Да, вполне. В Европе проходит множество фестивалей уличного театра. Можно кочевать от одного к другому и жить с этого. Конечно, нужно ездить не только по Словении: ее рынок очень маленький. Но вот если колесить по Европе, все возможно. Конечно, это не очень стабильная жизнь, но допустимая. И интересная.

— Вы показали ваш перфоманс «Нашествие» в нескольких белорусских городах. Были удивлены, как люди реагировали на розовых инопланетян?

— В общем, белорусская аудитория очень умная, должен я сказать. Она думает о проблемах, всегда смотрит глубже, видит то, что находится под оболочкой. Для вас перфоманс — это не просто развлечение, но и смысл.

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Для нас это очень важно. Когда мы начинали делать инопланетян, многие думали, что это просто веселая глупость. Но для нас в этих образах заключаются важные вещи, которые мы хотим выразить, показать. Как люди принимают «других» — не похожих на себя людей. Розовые инопланетяне — это истории об иммигрантах, обществе, свободе, правилах, других темах, в которые мы верим и которые нас волнуют. Естественно, всегда приятно быть там, где люди не только радостно кричат: «Ой, как это прекрасно!», делают фото и уходят, а еще и думают об этих проблемах.

— Предполагаю, вы знаете о Беларуси не так много. Но если бы вы делали перфоманс о нашей стране, что это могло бы быть?

— Нужно подумать. (Яша берет короткую паузу.) Это в некотором роде стало бы вызовом для меня. Публичное пространство в Беларуси отличается от европейского. Все улицы очень большие — в первую очередь, для человека. Любой фигуре сложно находиться в таком огромном пространстве. Как ее заметить? Если только случайно. Для меня это был бы именно челлендж (задание, которое нужно выполнить): как сделать маленькую фигуру заметной, как соотнести и уравновесить большое количество людей и индивидуальность. Я не знаю, какими конкретно способами мы бы сделали это, но было бы интересно попробовать выделить индивидуальность в размытом публичном пространстве.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Белорусы не очень открыты к взаимодействию. Многие боятся неожиданных, неконтролируемых процессов. Вы заметили это?

— Я думаю, так происходит везде, не только в Беларуси. Люди, которые не боятся спонтанных действий, скорее всего, профессиональная аудитория, которая сама делает уличные перфомансы. Для большинства людей уличный театр — явление новое, пугающее. Но в этом и заключается наша работа: делать это новое таким, чтобы оно не травмировало. Чтобы не было реакций типа «я больше никогда не буду смотреть уличное шоу». Многие так и говорят: «Я думал, будет ужасно, так волновался», но в итоге они осознают, что все было хорошо, весело. Как минимум, это то, что мы пытаемся делать.

— В общем, как уличный театр может влиять на городскую среду?

— Да, он может и должен влиять на городское пространство. Причем разными способами. Город — это публичное место, которое должно быть пространством для людей. Они должны ощущать его принадлежность себе. Но сегодня город в большей степени — пространство для рекламы, транспорта и консьюмеризма. Уличный театр не относится ни к одной из этих категорий. Он может создавать пространство, где что-то происходит, вовлекать людей, становиться для них контекстом событий. Это очень важно — дать молодым людям возможность создать публичное пространство, нечто вроде Агоры в греческие времена.

Вторая вещь — если ты ничего не замечаешь вокруг себя, не интересуешься, это отличная возможность посмотреть на мир вокруг. Заметить то, на что не хватает времени. Ведь обычно мы идем с работы домой и обратно, будто роботы. Но когда ты видишь нечто странное: кто-то лезет на стену, танцует посреди улицы, ты замечаешь предметы, которые раньше были невидимыми. Глаза открываются.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером Национальный центр современного искусства опять наполнится криком, движением и рычанием. Ничего странного не случится - всего лишь пройдет...

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