Актриса, кинорежиссер, сценарист, телеведущая — казалось бы, успех сопутствовал Ренате Литвиновой во всех сферах деятельности. При этом трудно поверить, что в школе ее обзывали «Останкинская телебашня», а популярной она стала лишь в нулевые. В день юбилея актрисы, которая совсем не выглядит на свой возраст, TUT.BY вспомнил пять сфер деятельности Литвиновой, которые прославили ее.



Земфира и Рената Литвинова

Известность на всем постсоветском пространстве Ренате Литвиновой принес сериал Александра Митты «Граница. Таежный роман». В центре картины — любовный треугольник: отношения между героями Алексея Гуськова, Ольги Будиной и Марата Башарова. Их отношения разворачиваются в 1970-е годы на советско-китайской границе, когда обе страны находятся в состоянии перманентного конфликта. Яркую роль второго плана в этом сериале исполнила Литвинова. Ее Альбина Ворон — молодая утонченная женщина, которую угнетает жизнь в глубинке с ненавистным мужем — сотрудником особого отдела. Встретив своего кумира-певца она решает уйти из семьи.

Также популярностью у массовой аудитории пользовалась мелодрама «Небо. Самолет. Девушка» (ремейк советского фильма «Еще раз про любовь»), в которой Литвинова сыграла главную женскую роль.

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Особую роль в творческой судьбе Ренаты Литвиновой сыграла кинорежиссер Кира Муратова, легенда советского, а потом российского кинематографа. Сначала они познакомились заочно — еще в 1980-е режиссер прочитала в одном из киноальманахов сценарий Ренаты. Уже в 1990-е они встретились на одном из фестивалей. «Я никогда не чувствовала в себе актерских талантов. Более того, свое лицо я считала нефотогеничным. Всегда отказывалась, когда меня звали сниматься. А отказать Кире Муратовой было невозможно», — признавалась Литвинова.

Актриса сыграла в фильмах Муратовой «Увлеченья» (1994), «Три истории» (1997), «Настройщик» (2005), «Два в одном» (2007), «Мелодия для шарманки» (2009), «Вечное возвращение» (2012). Уже первый из них получил две премии «Ника» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Литвинова сыграла роль медсестры Лилии — одной из девушек в небольшом приморском городке, которая увлекается скачками на ипподроме. В свою очередь жокеи увлекаются девушками…

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В 2000 году Литвинова дебютировала в кино как режиссер документального фильма «Нет смерти для меня». 52-минутная картина представляла собой интервью с пятью актрисами — звездами советского кинематографа. Для Ноны Мордюковой это стала последняя роль в кино, для Татьяны Окуневской — одна из последних. Татьяна Самойлова вообще появилась на экране после 25-летней паузы (в том году впервые после 1975-го появились два фильма с ее участием). Также Литвинова поговорила с Лидией Смирновой и Верой Васильевой.

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За свою карьеру Литвинова выступила режиссером в шести картинах. Две из них — «Богиня: как я любила» и «Последняя сказка Риты» полностью являются авторскими. Рената являлась в них режиссером, сценаристом, продюсером и актрисой. В фильме «Последняя сказка Риты» Литвинова играет роль девушки, работающей в морге больницы. Одновременно она является Ангелом Смерти, которая переходит между мирами живых и мертвых при помощи порталов. Кстати, сопродюсером и композитором фильма выступила певица Земфира, давняя подруга Литвиновой.

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Пример сотрудничества Земфиры и Литвиновой — далеко не единственный. Их вообще связывает крепкая дружба. «Нет, у меня нет друзей. Не мой стиль. Я не люблю компании. У меня есть один человек, Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная — мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не скучно», — говорила певица. В разное время Литвинова срежиссировала для певицы восемь клипов. В том числе — на песни «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Во мне». В клипе на песнюактриса сыграла главную роль.

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