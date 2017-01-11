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"Икона стиля", звезда экрана и "Ангел Смерти". Ренате Литвиновой - 50
12.01.2017 17:04 — Новости Культуры | Tut.by
Актриса, кинорежиссер, сценарист, телеведущая — казалось бы, успех сопутствовал Ренате Литвиновой во всех сферах деятельности. При этом трудно поверить, что в школе ее обзывали «Останкинская телебашня», а популярной она стала лишь в нулевые. В день юбилея актрисы, которая совсем не выглядит на свой возраст, TUT.BY вспомнил пять сфер деятельности Литвиновой, которые прославили ее.
Известность на всем постсоветском пространстве Ренате Литвиновой принес сериал Александра Митты «Граница. Таежный роман». В центре картины — любовный треугольник: отношения между героями Алексея Гуськова, Ольги Будиной и Марата Башарова. Их отношения разворачиваются в 1970-е годы на советско-китайской границе, когда обе страны находятся в состоянии перманентного конфликта. Яркую роль второго плана в этом сериале исполнила Литвинова. Ее Альбина Ворон — молодая утонченная женщина, которую угнетает жизнь в глубинке с ненавистным мужем — сотрудником особого отдела. Встретив своего кумира-певца она решает уйти из семьи.
Также популярностью у массовой аудитории пользовалась мелодрама «Небо. Самолет. Девушка» (ремейк советского фильма «Еще раз про любовь»), в которой Литвинова сыграла главную женскую роль.
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Особую роль в творческой судьбе Ренаты Литвиновой сыграла кинорежиссер Кира Муратова, легенда советского, а потом российского кинематографа. Сначала они познакомились заочно — еще в 1980-е режиссер прочитала в одном из киноальманахов сценарий Ренаты. Уже в 1990-е они встретились на одном из фестивалей. «Я никогда не чувствовала в себе актерских талантов. Более того, свое лицо я считала нефотогеничным. Всегда отказывалась, когда меня звали сниматься. А отказать Кире Муратовой было невозможно», — признавалась Литвинова.
Актриса сыграла в фильмах Муратовой «Увлеченья» (1994), «Три истории» (1997), «Настройщик» (2005), «Два в одном» (2007), «Мелодия для шарманки» (2009), «Вечное возвращение» (2012). Уже первый из них получил две премии «Ника» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Литвинова сыграла роль медсестры Лилии — одной из девушек в небольшом приморском городке, которая увлекается скачками на ипподроме. В свою очередь жокеи увлекаются девушками…
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В 2000 году Литвинова дебютировала в кино как режиссер документального фильма «Нет смерти для меня». 52-минутная картина представляла собой интервью с пятью актрисами — звездами советского кинематографа. Для Ноны Мордюковой это стала последняя роль в кино, для Татьяны Окуневской — одна из последних. Татьяна Самойлова вообще появилась на экране после 25-летней паузы (в том году впервые после 1975-го появились два фильма с ее участием). Также Литвинова поговорила с Лидией Смирновой и Верой Васильевой.
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За свою карьеру Литвинова выступила режиссером в шести картинах. Две из них — «Богиня: как я любила» и «Последняя сказка Риты» полностью являются авторскими. Рената являлась в них режиссером, сценаристом, продюсером и актрисой. В фильме «Последняя сказка Риты» Литвинова играет роль девушки, работающей в морге больницы. Одновременно она является Ангелом Смерти, которая переходит между мирами живых и мертвых при помощи порталов. Кстати, сопродюсером и композитором фильма выступила певица Земфира, давняя подруга Литвиновой.
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Актриса, кинорежиссер, сценарист, телеведущая - казалось бы, успех сопутствовал Ренате Литвиновой во всех сферах деятельности. При этом трудно поверить, что в школе...
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