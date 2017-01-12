С целью информирования общественности об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Воложинского района районный исполнительный комитет приглашает граждан и юридических лиц принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта «Генеральный план г. Воложина».

Общественное обсуждение градостроительного проекта «Генеральный план г. Воложина» пройдет в период с 23 января по 16 февраля.

Экспозиционные материалы градостроительного проекта «Генеральный план г. Воложина» будут выставлены с 23 января по 6 февраля на 2-м этаже центральной районной библиотеки в г. Воложине, пл. Свободы, д.5. Время работы экспозиции: 8.00 – 17.00 (ежедневно).

Презентация проекта «Генеральный план г. Воложина» состоится 25 января в 14.00 в зале заседаний райисполкома.

Письменные замечания и (или) предложения по проекту в период с 23 января по 16 февраля направлять в районный исполнительный комитет по адресу: г. Воложин, пл. Свободы, 2, или на электронный адрес: arhitektor_volrik@mail.ru. Контактное лицо – Середич Дмитрий Анатольевич, начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома, главный архитектор (тел. 801772-55672).

Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассматриваются архитектурно-градостроительным советом, сформированным Минским областным исполнительным комитетом.