МИНСК, 13 янв — Sputnik. Традицию отмечать в ночь с 13 на 14 января старый Новый год поддерживают более 60% населения Беларуси, сообщили Sputnik в пятницу культурологи.



© Sputnik / Виктор Толочко Рождественские колядки: обряды, традиции и запреты

"Несмотря на то, что 14 января не является государственным праздником в стране, традицию встречать за праздничным столом старый Новый год поддерживает большая часть населения республики", — сказали собеседники агентства.

По их словам, это менее шумный праздник, чем новогодняя ночь.

Старый Новый год еще с советских времен для большинства населения является заключительным аккордом начавшейся 25 декабря череды зимних праздников.

В свою очередь этнографы рассказали, что со Старым Новым годом связано огромное множество примет, гаданий, обрядов.

Щедрая кутья

На Старый Новый год, кроме того, нужно было приготовить богатый стол, было принято ходить друг к другу мириться, улаживать ссоры и конфликты, просить прощения.

"На стол подавали колбасу, сальтисоны, гречневые блины, сыр, грибной суп или, как еще называют его в некоторых регионах Беларуси, поливку, квашеную капусту", — рассказали этнографы.



© Sputnik / Виктор Толочко Коляды на Полесье: звезда с образом Богородицы, Коза и богатый стол 18

Вторая или щедрая кутья является мясной. Уже закончился рождественский пост, и можно с размахом отметить наступление нового года, хоть и по старому стилю.

По словам этнографа, до сих пор сохранилась традиция к Колядам, к Старому Новому году колоть свиней.

14 января православная церковь отмечает день Святого Василия Великого. В народе считается, что он является покровителем свиноводства, поэтому на праздничный стол обязательно ставили блюда из свинины.

В Щедрый вечер в деревнях садились разбирать свиную голову — символ плодовитости, благополучия и достатка. А обязательным блюдом в Щедрый вечер была каша. Она уже была не постная, как в Сочельник. В нее добавляли сытную и ароматную свиную зажарку с луком, сказал этнограф.

Сакральное время

Ужин в канун Старого Нового года считался сакральным, поэтому существовало множество примет и обрядов, которым старались следовать.

В этот вечер хлеб старались есть очень аккуратно, не просыпая крошек, также резали хлеб с запасом — на следующий день. Также считалось, что в этот вечер нужно наготовить много различной снеди. Чтобы можно было угощать всех пришедших гостей и колядовщиков.

"Отсюда и поговорка — Еды как на Меланьины именины. 13 декабря отмечается день Святой Меланьи", — сказал этнограф.



© Sputnik / Виктор Толочко Дети готовятся к колядным гуляниям в деревне Озераны в Гомельской области

Отдать долги

Кроме этого, считалось, что к Старому Новому году в дом нужно вернуть все, что давалось в долг и отдать долги. А еще 13 января нужно было вынести из дома елку, которую ставили в конце ушедшего года.

Вечером 13 января начиналось "шчадраванне". "На этот раз обход деревни делали девушки. Подруги выбирали саму красивую, наряжали ее в самые лучшие одежды, головы украшали венком из различных лент. Обходя дом за домом, они желали благополучия, хорошего урожая, везения, богатства", — сказал этнограф.



© Sputnik/ Марына Серабракова Гадание на соломинках: их кладут под скатерть и вытягивают одну наугад

Ночь с 13 на 14 января считалась самым лучшим временем для гаданий, особенно на судьбу и замужество.

Ни Новый год, ни Старый Новый год в Беларуси не отмечают около 2% населения, среди которых мусульмане, ортодоксальные иудеи, последователи восточных культов, сообщили культурологи.