МИНСК, 13 янв – Sputnik. Четвертый том уникального научного издания – "Большого исторического атласа Беларуси" – выйдет в 2017 году, сообщил Sputnik директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусская книга получила золото на Евразийской книжной выставке

К настоящему времени выпущено три тома атласа Беларуси, в планах белорусских ученых на текущий год – завершить масштабную работу над изданием.

"Большой исторический атлас Беларуси" – очень нужное издание, потому что это наш белорусский взгляд на нашу отечественную историю в картографическом исполнении, по всем историческим периодам – начиная от заселения территории Беларуси и до современного этапа. Это, так сказать, отражение достижений современной белорусской науки в картах. Это очень востребованный формат знаний для школ и учебных заведений. Эти карты уже являются основой для учебников школ и вузов", – сказал Данилович.

По словам директора Института истории НАН, издание данного атласа – большое достижение и уникальная по своей сути работа: соседние с Беларусью страны аналогичных изданий не имеют.

"На данный момент вышли три тома атласа, и мы надеемся, что в конце 2017 года мир увидит четвертый, последний том, содержание которого посвящено советскому периоду и современному этапу белорусского государственности", – уточнил ученый.

Данилович рассказал, что издание "Большого исторического атласа Беларуси" является примером плодотворного сотрудничества широкого круга ученых и ведомств: в работе над изданием участвовали не только академические историки, но и Департамент по архивам и делопроизводству, а также Государственный комитет по имуществу, предприятие "Белкартография" и другие заинтересованные стороны.

Ценность атласа в том, что впервые под обложкой одного издания собраны карты, содержащие информацию по всем периодам белорусского истории. "Если вы держите все четыре тома исторического атласа, то в ваших руках вся информация от древности до современности, как развивалась духовно-культурная, социально-экономическая и общественно-политическая ситуация, как менялись границы Беларуси", – заявил директор Института истории.

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