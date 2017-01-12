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Уилл Смит и Николь Кидман поздравили с Новым годом газету "Копейский рабочий"

13.01.2017 11:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актеры Уилл Смит, Николь Кидман и Хелен Миррен поздравили с Новым годом читателей и коллектив газеты «Копейский рабочий», отправив в редакцию свои фотографии с новогодним выпуском издания.


Уилл Смит. Фото: kr-gazeta.ru

Традиция поздравлять читателей «Копейского рабочего» с Новым годом появилась у голливудских звезд в 2008 году, когда эту идею своему мужу предложила бывшая жительница Копейска Маргарита Сушкевич, вышедшая замуж за продюсера Джека Тьюксбери.

В частности, газету поздравляли Анжелина Джоли, Ричард Гир, Стивен Спилберг, Джонни Депп, Кейт Уинслет, Брюс Уиллис, Дензел Вашингтон и другие знаменитости.

По словам главного редактора газеты Анны Викалюк, в 2015 году в редакцию поступила посылка с поздравлениями и подарками на Новый год, однако не было фотографий актеров с газетой в руках.

«Как выяснилось, причиной стала досадная случайность — в предыдущей посылке, которую редакция отправляла в Голливуд, вместе с номерами газеты были и другие подарки, в том числе коробка конфет. Конфеты по дороге растаяли и испортили газеты. В январе 2016 года мы отправили в Америку свежие номера, уже избежав опасного «товарного соседства», — рассказала она.

Она также отметила, что на фотографиях, которые пришли на почту редакции в 2017 году, актеры сфотографировались именно с выпуском годичной давности.


Николь Кидман. Фото: kr-gazeta.ru
 
 
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