МИНСК, 13 янв — Sputnik. Голливудский киноактер Антонио Бандерас снимается в одной из главных ролей фильма "За гранью" российского режиссера Александра Богуславского, соответствующая информация распространена продюсерами киноленты.

Предполагается, что "За гранью" выйдет в широкий кинопрокат осенью 2017 года. Главные роли в картине Богуславского исполнят Милош Бикович, Антонио Бандерас и Любовь Аксенова.

По сюжету ленты, авантюрист по имени Майкл проворачивает в европейском казино аферу, но сталкивается с обладающим мистическими способностями соперником. Потом главному герою приходится найти специалистов по паранормальным явлениям, после чего его жизнь изменяется.

Режиссер ленты — Александр Богуславский — еще молод, но успел запомниться многим сериалом "Выжить После". Свою фэнтези-картину он снимает в Италии.

Одна из звезд фильма — Бандерас — играл в десятках европейских и голливудских фильмов, среди которых "Интервью с вампиром", "Филадельфия" и "Четыре комнаты".