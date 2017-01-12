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Антонио Бандерас появится в фэнтези-фильме российского режиссера

13.01.2017 11:46 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Голливудский киноактер Антонио Бандерас снимается в одной из главных ролей фильма "За гранью" российского режиссера Александра Богуславского, соответствующая информация распространена продюсерами киноленты.

Антонио Бандерас появится в фэнтези-фильме российского режиссера
© Фото: Silver Screen
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Предполагается, что "За гранью" выйдет в широкий кинопрокат осенью 2017 года. Главные роли в картине Богуславского исполнят Милош Бикович, Антонио Бандерас и Любовь Аксенова.

По сюжету ленты, авантюрист по имени Майкл проворачивает в европейском казино аферу, но сталкивается с обладающим мистическими способностями соперником. Потом главному герою приходится найти специалистов по паранормальным явлениям, после чего его жизнь изменяется.

Режиссер ленты — Александр Богуславский — еще молод, но успел запомниться многим сериалом "Выжить После". Свою фэнтези-картину он снимает в Италии.

Одна из звезд фильма — Бандерас — играл в десятках европейских и голливудских фильмов, среди которых "Интервью с вампиром", "Филадельфия" и "Четыре комнаты".

 
Теги: Минск
 
 
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Картину "За гранью" снимает 27-летний режиссер Александр Богуславский, который занимался сериалом "Выжить После".

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