﻿ Птичьи "селфи". Женщина стала кормить птиц зимой, но поставила у кормушки фотоловушки. 21.by
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Птичьи "селфи". Женщина стала кормить птиц зимой, но поставила у кормушки фотоловушки

13.01.2017 12:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Когда Лиза переехала из Германии в американский Мичиган, она заметила: хотя погода похожа, птицы — совсем разные. Так родилась идея запечатлеть их всех. А заодно сделать доброе дело и подкормить птиц зимой.

Для птичьих «селфи» девушка использовала обычные фотоловушки.













 
 
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Когда Лиза переехала из Германии в американский Мичиган, она заметила: хотя погода похожа, птицы - совсем разные. Так родилась идея запечатлеть их всех. А заодно...

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