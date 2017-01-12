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Птичьи "селфи". Женщина стала кормить птиц зимой, но поставила у кормушки фотоловушки
13.01.2017 12:02 — Новости Культуры | Tut.by
Когда Лиза переехала из Германии в американский Мичиган, она заметила: хотя погода похожа, птицы — совсем разные. Так родилась идея запечатлеть их всех. А заодно сделать доброе дело и подкормить птиц зимой.
Для птичьих «селфи» девушка использовала обычные фотоловушки.
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Когда Лиза переехала из Германии в американский Мичиган, она заметила: хотя погода похожа, птицы - совсем разные. Так родилась идея запечатлеть их всех. А заодно...
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