﻿ Выставка Гриневича, концерта "Канкан" и "Party-zan фильм". Куда пойти в Гродно в выходные. 21.by
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Выставка Гриневича, концерта "Канкан" и "Party-zan фильм". Куда пойти в Гродно в выходные

13.01.2017 11:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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В эти выходные гродненцы могут побывать на новогодних программах за городом, сходить на два вернисажа, увидеть белорусскую комедию, документальное кино или посмеяться вместе с театром «Канкан».

Праздничная программа в «Привале»

Где: база отдыха «Привал», рядом с д. Пышки

Когда: 13−15 января, 11.00−20.00

«Привал» приглашает активно провести праздничные выходные. Гостей ждет цирковое представление, тюбинг-трасса, анимационная программа для детей, концерты кавер-бендов и многое другое.


Фото: vk.com/club124671434

Лукамор’е: Калядкі ля Зюзінай хаткі

Где: гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»

Когда: 13−15 января, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30

Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.


Фото: vk.com/maentak.grodnomk

Новогодний мюзикл-сказка «Хрустальное сердце Снегурочки»

Где: ГУК «Белые росы», ул. Соломовой, 58

Когда: 13−15 января, 11.00, 14.00

В представлении участвуют артисты ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и юные участники студии «Белые росинки». Действие сказки плавно переходит в ярмарочные гулянья с играми, танцами, элементами маскарада и сладким угощением.

Выставка Нилы Горчанюк «Запечатленный ангел»

Где: Галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8

Когда: 13 января, 17.00

Выставка брестской художницы как нельзя лучше подходит к Рождественской атмосфере.


Открытие выставки Сергея Гриневича «Міміка»

Где: Галерея Тизенгауза, пл. Тизенгауза, 4

Когда: 13 января, 18.30

Персональная выставка одного из самых известных и успешных художников Гродно.


Сергей Гриневич на открытии своей выставки в Минске. Фото: sur.by

Дельфинарий «Атлантида»

Где: ул. Космонавтов, 81, возле ТЦ «АЛМИ»

Когда: 13 января, 18.30, 14 января, 15.30, 18.00, 15 января, 13.00, 15.30, 18.00

Посреди зимы в Гродно приехал Нижегородский дельфинарий «Атлантида». Морские котики, львы и дельфины месяц будут радовать гродненцев.


otdih72.ru

Спектакль «Как пришить старушку»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 13 января, 19.00

Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене гродненского драмтеатра — более 20 лет назад. Но сейчас это уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждый очень легко соблазняется на зло.


Party-zan фильм

Где: кинотеатр «Октябрь», ул. Поповича, 3

Когда: 13−15 января, 21.30

Комедия белорусского режиссера Андрея Курейчика вышла в новогодний прокат. Это независимый белорусский кинопроект, сделанный без копейки государственного финансирования. Комедия снималась за счет помощи друзей, партнеров и вкладов продюсерской группы.

Фильм рассказывает о незадачливых молодых приятелях — провинциальном бизнесмене Лехе и талантливом программисте Денисе, которые пускаются в приключения ради реализации своей белорусской мечты — заработать легко большую сумму денег. Но белорусская мечта срывается в самый неожиданный момент, и тогда действовать приходится «по-тутэйшаму».


Спектакль «Слоненок и луна»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 14 января, 12.00

Спектакль по мотивам сказок Давида Самойлова подойдет детям разного возраста: от 3 до 10 лет. В спектакле много танцев и музыки, а родители оценят поучительный характер сказки.


Фото: drama.grodno.by

Мастер-классы по программированию в Minecraft

Где: ТЦ OldCity

Когда: 14 января, 14.00−16.00

Образовательный центр «Стемлаб» приглашает ребят 2−10 классов на занятия. В рамках мастер-классов преподаватели расскажут, что в компьютерную игру Minecraft можно не только играть, но и с помощью нее научиться программировать, создавать свои игровые моды и делиться успехами с друзьями. Кроме того дети познакомятся с роботами и узнают, как ими можно управлять. Также в программе праздничная лотерея, розыгрыш призов и подарки.

Старый новый год с театром юмора «Канкан»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 14 января, 19.00

Праздничный концерт с участием Кирилла Швеца и Александра Воронище. Прошли все праздники и остался лишь новый год, только… «Старый». Театр «Канкан» уже девятый год подряд собирает друзей и зрителей, что бы отпраздновать его.

Спектакль «По щучьему велению!»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 15 января, 12.00

В сказке, которую подготовили для детей, волшебная Щука совершит небывалые чудеса, простоватый Емеля с добрым сердцем очарует царевну, а сказочные герои вместе с ребятами зажгут огни на новогодней елке.


Фото: drama.grodno.by

Спектакль «Боинг-Боинг»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 15 января, 19.00

Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.


Фото: drama.grodno.by

Показ фильма «Беларускія песні: традыцыя адлегласці»

Где: Этно-магазин «Цудоўня», ул. Большая Троицкая, 14

Когда: 15 января, 19.00

Фильм о преемственности традиций в белорусской музыке. Он построен вокруг трех современных групп, которые переосмысливают музыкальное наследие белорусов: Vuraj, Re1ikt і Shuma. Нашлось в нем место и для экспедиции в полесские деревни.

Фильм снят на границе видеоарта, документалистики и клипмейкерства. Режиссер Артем Лобач известен не только документальными и игровыми работами, но и клипами для белорусских групп The Toobes, J: Mors, Akute, Vuraj и других.


Мастер-класс о путешествиях

Где: Центр «Портал», ул. Большая Троицкая, 31

Когда: 15 января, 19.00

Встреча с мото- и велопутешественником Максимом Витковским из Могилева. Темы встречи: автостоп по Евразии со складным велосипедом, велопоездка по Европе на складном велосипеде, мотопутешествия по Европе и России, заработки в путешествии.

Максим поделится своим опытом, расскажет о подготовке, планировании, маршрутах, одежде, запчастях, ценах, ожидания и реальность. Поделится лайфхаками о путешествиях со складным велосипедом, в том числе о автостопе и перелетах с велосипедом.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В эти выходные гродненцы могут побывать на новогодних программах за городом, сходить на два вернисажа, увидеть белорусскую комедию, документальное кино или...

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