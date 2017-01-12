В эти выходные гродненцы могут побывать на новогодних программах за городом, сходить на два вернисажа, увидеть белорусскую комедию, документальное кино или посмеяться вместе с театром «Канкан».

Где: база отдыха «Привал», рядом с д. Пышки Когда: 13−15 января, 11.00−20.00

«Привал» приглашает активно провести праздничные выходные. Гостей ждет цирковое представление, тюбинг-трасса, анимационная программа для детей, концерты кавер-бендов и многое другое.



Фото: vk.com/club124671434

Где: гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» Когда: 13−15 января, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30

Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.



Фото: vk.com/maentak.grodnomk

Где: ГУК «Белые росы», ул. Соломовой, 58 Когда: 13−15 января, 11.00, 14.00

В представлении участвуют артисты ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и юные участники студии «Белые росинки». Действие сказки плавно переходит в ярмарочные гулянья с играми, танцами, элементами маскарада и сладким угощением.

Выставка Нилы Горчанюк «Запечатленный ангел»

Где: Галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8 Когда: 13 января, 17.00

Выставка брестской художницы как нельзя лучше подходит к Рождественской атмосфере.





Открытие выставки Сергея Гриневича «Міміка»

Где: Галерея Тизенгауза, пл. Тизенгауза, 4 Когда: 13 января, 18.30

Персональная выставка одного из самых известных и успешных художников Гродно.



Сергей Гриневич на открытии своей выставки в Минске. Фото: sur.by

Где: ул. Космонавтов, 81, возле ТЦ «АЛМИ» Когда: 13 января, 18.30, 14 января, 15.30, 18.00, 15 января, 13.00, 15.30, 18.00

Посреди зимы в Гродно приехал Нижегородский дельфинарий «Атлантида». Морские котики, львы и дельфины месяц будут радовать гродненцев.



otdih72.ru

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 13 января, 19.00

Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене гродненского драмтеатра — более 20 лет назад. Но сейчас это уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждый очень легко соблазняется на зло.





Где: кинотеатр «Октябрь», ул. Поповича, 3 Когда: 13−15 января, 21.30

Комедия белорусского режиссера Андрея Курейчика вышла в новогодний прокат. Это независимый белорусский кинопроект, сделанный без копейки государственного финансирования. Комедия снималась за счет помощи друзей, партнеров и вкладов продюсерской группы.

Фильм рассказывает о незадачливых молодых приятелях — провинциальном бизнесмене Лехе и талантливом программисте Денисе, которые пускаются в приключения ради реализации своей белорусской мечты — заработать легко большую сумму денег. Но белорусская мечта срывается в самый неожиданный момент, и тогда действовать приходится «по-тутэйшаму».





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 14 января, 12.00

Спектакль по мотивам сказок Давида Самойлова подойдет детям разного возраста: от 3 до 10 лет. В спектакле много танцев и музыки, а родители оценят поучительный характер сказки.



Фото: drama.grodno.by

Где: ТЦ OldCity Когда: 14 января, 14.00−16.00

Образовательный центр «Стемлаб» приглашает ребят 2−10 классов на занятия. В рамках мастер-классов преподаватели расскажут, что в компьютерную игру Minecraft можно не только играть, но и с помощью нее научиться программировать, создавать свои игровые моды и делиться успехами с друзьями. Кроме того дети познакомятся с роботами и узнают, как ими можно управлять. Также в программе праздничная лотерея, розыгрыш призов и подарки.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 14 января, 19.00

Праздничный концерт с участием Кирилла Швеца и Александра Воронище. Прошли все праздники и остался лишь новый год, только… «Старый». Театр «Канкан» уже девятый год подряд собирает друзей и зрителей, что бы отпраздновать его.

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 15 января, 12.00

В сказке, которую подготовили для детей, волшебная Щука совершит небывалые чудеса, простоватый Емеля с добрым сердцем очарует царевну, а сказочные герои вместе с ребятами зажгут огни на новогодней елке.



Фото: drama.grodno.by

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 15 января, 19.00

Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.



Фото: drama.grodno.by

Показ фильма «Беларускія песні: традыцыя адлегласці»

Где: Этно-магазин «Цудоўня», ул. Большая Троицкая, 14 Когда: 15 января, 19.00

Фильм о преемственности традиций в белорусской музыке. Он построен вокруг трех современных групп, которые переосмысливают музыкальное наследие белорусов: Vuraj, Re1ikt і Shuma. Нашлось в нем место и для экспедиции в полесские деревни.

Фильм снят на границе видеоарта, документалистики и клипмейкерства. Режиссер Артем Лобач известен не только документальными и игровыми работами, но и клипами для белорусских групп The Toobes, J: Mors, Akute, Vuraj и других.





Мастер-класс о путешествиях

Где: Центр «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 15 января, 19.00

Встреча с мото- и велопутешественником Максимом Витковским из Могилева. Темы встречи: автостоп по Евразии со складным велосипедом, велопоездка по Европе на складном велосипеде, мотопутешествия по Европе и России, заработки в путешествии.

Максим поделится своим опытом, расскажет о подготовке, планировании, маршрутах, одежде, запчастях, ценах, ожидания и реальность. Поделится лайфхаками о путешествиях со складным велосипедом, в том числе о автостопе и перелетах с велосипедом.