Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.
В представлении участвуют артисты ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и юные участники студии «Белые росинки». Действие сказки плавно переходит в ярмарочные гулянья с играми, танцами, элементами маскарада и сладким угощением.
Выставка Нилы Горчанюк «Запечатленный ангел»
Где: Галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8
Когда: 13 января, 17.00
Выставка брестской художницы как нельзя лучше подходит к Рождественской атмосфере.
Открытие выставки Сергея Гриневича «Міміка»
Где: Галерея Тизенгауза, пл. Тизенгауза, 4
Когда: 13 января, 18.30
Персональная выставка одного из самых известных и успешных художников Гродно.
Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене гродненского драмтеатра — более 20 лет назад. Но сейчас это уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждый очень легко соблазняется на зло.
Комедия белорусского режиссера Андрея Курейчика вышла в новогодний прокат. Это независимый белорусский кинопроект, сделанный без копейки государственного финансирования. Комедия снималась за счет помощи друзей, партнеров и вкладов продюсерской группы.
Фильм рассказывает о незадачливых молодых приятелях — провинциальном бизнесмене Лехе и талантливом программисте Денисе, которые пускаются в приключения ради реализации своей белорусской мечты — заработать легко большую сумму денег. Но белорусская мечта срывается в самый неожиданный момент, и тогда действовать приходится «по-тутэйшаму».
Образовательный центр «Стемлаб» приглашает ребят 2−10 классов на занятия. В рамках мастер-классов преподаватели расскажут, что в компьютерную игру Minecraft можно не только играть, но и с помощью нее научиться программировать, создавать свои игровые моды и делиться успехами с друзьями. Кроме того дети познакомятся с роботами и узнают, как ими можно управлять. Также в программе праздничная лотерея, розыгрыш призов и подарки.
Праздничный концерт с участием Кирилла Швеца и Александра Воронище. Прошли все праздники и остался лишь новый год, только… «Старый». Театр «Канкан» уже девятый год подряд собирает друзей и зрителей, что бы отпраздновать его.
В сказке, которую подготовили для детей, волшебная Щука совершит небывалые чудеса, простоватый Емеля с добрым сердцем очарует царевну, а сказочные герои вместе с ребятами зажгут огни на новогодней елке.
Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.
Показ фильма «Беларускія песні: традыцыя адлегласці»
Где: Этно-магазин «Цудоўня», ул. Большая Троицкая, 14
Когда: 15 января, 19.00
Фильм о преемственности традиций в белорусской музыке. Он построен вокруг трех современных групп, которые переосмысливают музыкальное наследие белорусов: Vuraj, Re1ikt і Shuma. Нашлось в нем место и для экспедиции в полесские деревни.
Фильм снят на границе видеоарта, документалистики и клипмейкерства. Режиссер Артем Лобач известен не только документальными и игровыми работами, но и клипами для белорусских групп The Toobes, J: Mors, Akute, Vuraj и других.
Мастер-класс о путешествиях
Где: Центр «Портал», ул. Большая Троицкая, 31
Когда: 15 января, 19.00
Встреча с мото- и велопутешественником Максимом Витковским из Могилева. Темы встречи: автостоп по Евразии со складным велосипедом, велопоездка по Европе на складном велосипеде, мотопутешествия по Европе и России, заработки в путешествии.
Максим поделится своим опытом, расскажет о подготовке, планировании, маршрутах, одежде, запчастях, ценах, ожидания и реальность. Поделится лайфхаками о путешествиях со складным велосипедом, в том числе о автостопе и перелетах с велосипедом.
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