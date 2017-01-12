МИНСК, 13 янв — Sputnik. Фильм "Неизвестный солдат" о международном терроризме и ситуации в Сирии будет снимать белорусская компания, а продюсерами ленты cnfyen известные итальянские и сирийские деятели кино.

Проект "Неизвестный солдат" будет создан по одноименной книге итальянского писателя и журналиста Джианни Перрелли, в которой рассказывают о похищенной террористами молодом человеке.

"Впервые после войны съемочная группа отправляется в Алеппо. Все люди которые работают в проекте понимают что нас объединяет стремление к миру и против терроризма. А культура выше политики", — отметил на пресс-конференции в МПЦ Sputnik Беларусь координатор проекта Александр Левенчук.

Как обещают создатели картины, она будет представлена как белорусский проект — часть съемок пройдет в Беларуси, а проводить их будет белорусская компания.

"Конечно, и налоги все пойдут здесь", — добавил Левенчук.

Будет подчеркиваться "белорусскость" проекта и на Венецианском кинофестивале в сентябре — именно тогда планируется международная премьера "Неизвестного солдата".

"Мы хотим показать как постсоветские страны борются с терроризмом. Это похоже на борьбу Советского Союза и нацисткой Германией", — рассказал Перрелли.

Бюджет картины составит как минимум 5,5 миллионов евро. Подготовительный процесс начнется уже в феврале, основные съемки назначены на апрель и май — они пройдут в Беларуси, Чечне и Сирии.