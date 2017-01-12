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Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд, Мэттью Макконахи и другие голливудские актеры поют "I Will Survive"
13.01.2017 15:12 — Новости Культуры | Tut.by
Журнал W попросил голливудских актеров спеть песню Глории Гейнор «I Will Survive». Ролик посвящен инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.
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В видео приняли участие лауреаты и номинанты «Оскара» и «Золотого глобуса», в том числе Эмма Стоун, Натали Портман, Эндрю Гарфилд, Мэттью Макконахи, Фелисити Джонс и многие другие.
Песня «I Will Survive» была выпущена в 1979 году. Она сразу стала диско-хитом, а также негласным гимном борьбы за права женщин и ЛГБТ-сообщества.
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Журнал W попросил голливудских актеров спеть песню Глории Гейнор "I Will Survive". Ролик посвящен инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.
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