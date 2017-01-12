Компания Disney ведет переговоры с представителями актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся от остановки сердца, о получении прав на использование ее образа в новых «Звездных войнах» в роли принцессы Леи. Об этом сообщает A.V. Club.



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Издание отмечает, что ранее в Disney уже прибегали к «воскрешению» актеров. В спин-оффе «Изгой-один: Звездные войны. Истории» появился персонаж Уиллхафф Таркин — чиновник галактической Империи из фильма 1977 года («Эпизод IV. Новая надежда»). Сыгравший его британский актер Питер Кушинг умер в 1994-м. Создатели спин-оффа использовали компьютерную графику, чтобы воссоздать образ скончавшегося артиста.

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы — съемки нового эпизода завершились в июле 2016 года, за пять месяцев до смерти актрисы. Картина находится на стадии пост-продакшен, ее премьера намечена на декабрь 2017-го.

Фишер умерла в больнице в конце декабря 2016 года в возрасте 60 лет. В роли принцессы Леи она ранее появлялась в четырех фильмах киноэпопеи: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).