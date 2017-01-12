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В "Звездные войны" решили добавить цифровую версию принцессы Леи
13.01.2017 15:01 — Новости Культуры | Tut.by
Компания Disney ведет переговоры с представителями актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся от остановки сердца, о получении прав на использование ее образа в новых «Звездных войнах» в роли принцессы Леи. Об этом сообщает A.V. Club.
Издание отмечает, что ранее в Disney уже прибегали к «воскрешению» актеров. В спин-оффе «Изгой-один: Звездные войны. Истории» появился персонаж Уиллхафф Таркин — чиновник галактической Империи из фильма 1977 года («Эпизод IV. Новая надежда»). Сыгравший его британский актер Питер Кушинг умер в 1994-м. Создатели спин-оффа использовали компьютерную графику, чтобы воссоздать образ скончавшегося артиста.
Кэрри Фишер в роли принцессы Леи
Фишер
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Компания Disney ведет переговоры с представителями актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся от остановки сердца, о получении прав на использование ее образа в новых...
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