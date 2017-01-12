﻿ Оксана Акиньшина и Константин Хабенский названы самыми популярными российскими актерами 21 века. 21.by
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Оксана Акиньшина и Константин Хабенский названы самыми популярными российскими актерами 21 века

13.01.2017 15:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Редакция сайта kinopoisk.ru вместе с аналитиками Яндекса составили подробный обзор того, что происходило с российским кино в 2001—2015 годах.


Константин Хабенский

По информации Кинопоиска, за 15 лет российская киноиндустрия выросла в 3,5 раза. Всего за этот период было снято почти 2,5 тысячи полнометражных игровых и анимационных фильма, которые собрали в прокате 1,78 миллиардов долларов.

Самым дорогим фильмом оказался «Утомленные солнцем-2: Цитадель». Его бюджет составил 45 миллионов долларов. Самым кассовым фильмом стал «Сталинград» Федора Бондарчука. Его бюджет составлял 30 миллионов долларов, кассовые сборы — 68 миллионов. Таким образом, кассовые сборы больше, чем в два раза превысили затраты на съемки фильма.

Самой популярной картиной оказалась «Легенда № 17»: она преодолела планку 100 тысяч пользовательских оценок на сайте kinopoisk.ru и получила средний рейтинг 8.03 балла.

В общем рейтинге самых популярных актеров и актрис лидирует Константин Хабенский. На втором месте Алексей Чадов, на третьем — Оксана Акиньшина. Лидером среди режиссеров оказался Тимур Бекмамбетов.

 
 
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Редакция сайта kinopoisk.ru вместе с аналитиками Яндекса составили подробный обзор того, что происходило с российским кино в 2001-2015 годах.

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