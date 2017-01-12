﻿ Витебские художники нарисовали в России граффити, посвященное налогу на тунеядство. 21.by
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Витебские художники нарисовали в России граффити, посвященное налогу на тунеядство

13.01.2017 17:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Команда витебских художников StreetSkills нарисовала на улице Островского в российском Сочи граффити, посвященное белорусскому налогу на тунеядство.


Фото: vk.com/youfeelmyskill

«Мы не смогли оставить без внимания одну из актуальных тем в Беларуси, которая в будущем может коснуться и России», — пояснили молодые художники.

В России о введении налога на тунеядство по примеру Беларуси заговорили в конце минувшего года. Разработкой проекта закона занимается Минтруда РФ.

Свою новую работу белорусские художники назвали «Декрет о тунеядстве». На ней изображены герои легендарного советского фильма «Операция Ы»: неунывающий студент Шурик — с бутылкой кефира, а также пьяница и тунеядец Федя — с шашлыком.


Команда StreetSkills (в ее составе художники Ян Кузьмин и Глеб Каштанов) известна многими своими работами в Витебске. В частности, это портрет Марка Шагала; знаменитая троица из советской комедии «Самогонщики» — Трус, Балбес и Бывалый; портрет актера Юрия Яковлева в образе героя советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»; граффити с гитаристом Джими Хендриксом; портрет Джона Леннона; изображение Казимира Малевича, рисунок, показывающий актера Евгения Леонова в компании с Винни-Пухом, и т.д.


Все новости по теме «Налог на тунеядство в Беларуси» читайте здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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"Мы не смогли оставить без внимания одну из актуальных тем в Беларуси, которая в будущем может коснуться и России", - считают молодые художники.

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