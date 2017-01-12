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Витебские художники нарисовали в России граффити, посвященное налогу на тунеядство
13.01.2017 17:01 — Новости Культуры | Tut.by
Команда витебских художников
«Мы не смогли оставить без внимания одну из актуальных тем в Беларуси, которая в будущем может коснуться и России», —
В России о введении налога на тунеядство по примеру Беларуси заговорили в конце минувшего года. Разработкой проекта закона занимается Минтруда РФ.
Свою новую работу белорусские художники назвали «Декрет о тунеядстве». На ней изображены герои легендарного советского фильма «Операция Ы»: неунывающий студент Шурик — с бутылкой кефира, а также пьяница и тунеядец Федя — с шашлыком.
Команда StreetSkills (в ее составе художники Ян Кузьмин и Глеб Каштанов) известна многими своими работами в Витебске. В частности, это
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"Мы не смогли оставить без внимания одну из актуальных тем в Беларуси, которая в будущем может коснуться и России", - считают молодые художники.
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