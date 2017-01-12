Команда витебских художников StreetSkills нарисовала на улице Островского в российском Сочи граффити, посвященное белорусскому налогу на тунеядство.



Фото: vk.com/youfeelmyskill

«Мы не смогли оставить без внимания одну из актуальных тем в Беларуси, которая в будущем может коснуться и России», — пояснили молодые художники.

В России о введении налога на тунеядство по примеру Беларуси заговорили в конце минувшего года. Разработкой проекта закона занимается Минтруда РФ.

Свою новую работу белорусские художники назвали «Декрет о тунеядстве». На ней изображены герои легендарного советского фильма «Операция Ы»: неунывающий студент Шурик — с бутылкой кефира, а также пьяница и тунеядец Федя — с шашлыком.





Команда StreetSkills (в ее составе художники Ян Кузьмин и Глеб Каштанов) известна многими своими работами в Витебске. В частности, это портрет Марка Шагала; знаменитая троица из советской комедии «Самогонщики» — Трус, Балбес и Бывалый; портрет актера Юрия Яковлева в образе героя советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»; граффити с гитаристом Джими Хендриксом; портрет Джона Леннона; изображение Казимира Малевича, рисунок , показывающий актера Евгения Леонова в компании с Винни-Пухом, и т.д.





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