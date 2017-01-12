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Lermont и Julic: петь по-белорусски на "Евровидении" - не выход

13.01.2017 17:46 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Неделя остается до финала национального отбора на популярный конкурс песни "Евровидение". Среди финалистов — Lermont (Василий Селищев) и Julic (Антон Рубацкий), которые на сцене уже не первый год, а от конкурентов отличаются заметно. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев пообщался с музыкантами — о "Евровидении", белорусском шоу-бизнесе и искренности.

С Lermont и Julic мы пообщались в одной из столовых Минска — сами музыканты смеялись, что в ней все именно так, как должно быть. Для поддержания беседы взяли чай и булочки.

Lermont и Julic: петь по-белорусски на "Евровидении" - не выход
© Sputnik / Артем Бордовский
Lermont и Julic мы встретились в одной из столовых Минска

"У нас была песня, мы хотели ее продать американским продюсерам. Но потом что-то не срослось, и Julic предложил ее Тео, чтобы он, возможно, снова поехал на "Евровидение". Песня ему понравилась, но он решил ее не забирать, а предложил самим попробовать себя на отборе конкурса", — рассказал Lermont о причинах участия в национальном отборе на популярный европейский конкурс.

Julic добавил: среди планов — попасть на максимальную ротацию европейских радиостанций и давать больше концертов в разных странах.

"Сам хочу становиться свободным благодаря музыке. И дарить это ощущение другим людям", — добавил Lermont.

Есть ли в Беларуси шоу-бизнес

Музыканты признались: выступать в России или Европе лучше еще и тем, что с одинаковым по уровню продуктом там можно быть гораздо успешнее.

"И там гораздо больший рынок, есть понятие "шоу-бизнес". У нас в стране можно много вещей реализовывать, но музыкантам сложнее. Там с такими же усилиями ты получишь большую отдачу, а потом и в Беларуси получишь большее признание", — отметил Julic.

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Sputnik/ Артем Бордовский
© Sputnik/ Артем Бордовский
Lermont (Василий Селищев) и Julic (Антон Рубацкий)

Описали собеседники Sputnik и проблему белорусского шоу-бизнеса — почему достаточно большая страна не может быть самодостаточной с точки зрения музыкального рынка.

"Проблема нашего шоу-бизнеса — из-за отсутствия локального языкового поля. Есть литовские исполнители, которые собирают у себя в стране целые стадионы. Такое же есть во многих странах, где используют только свой язык", — добавил Julic.

Об искренности и песне

Как рассказали Sputnik сами музыканты, песня "Heart Beat" посвящена свободе и любви, а слов о банальности такого объяснения они не бояться.

"Когда я занимаюсь музыкой — становлюсь свободным, полным того самого биения сердца. Вот этого мне и хочется", — поделился Lermont.

Музыканты отметили: по их мнению, главное — искренность, ведь зрители всегда тонко чувствуют фальшь.

"Если мы говорим даже про "Евровидение", то вспомним Джамалу или Лорин — песни были очень качественные, но еще и честные, они не выглядели как специально сделанный продукт. И они явно чувствовали свою песню. Вот так надо всегда — тогда и будет успех. Такое же было у Тео, когда он честно и открыто вышел на сцену. И потом его жизнь поменялась кардинально", — заключил Julic.

Финал национального отбора на "Евровидение" состоится 20 января в эфире телеканала "Беларусь 1".

 
Теги: Минск
 
 
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Конкурсную песню для отбора на "Евровидение" музыканты сначала хотели продать, но потом Тео (Юрий Ващук) предложил им самим исполнить "Heart Beat".

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