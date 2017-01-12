﻿ Маляваныч, батлейка и куклы. В Минске прошел фестиваль "Нябесы". 21.by
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Маляваныч, батлейка и куклы. В Минске прошел фестиваль "Нябесы"

13.01.2017 18:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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«Нябесы» — это международный фестиваль батлеечных и кукольных театров. Уже третий год он проходит в образовательном центре Свято-Елисаветинского монастыря. В этот раз организаторы собрали более 20 коллективов из 5 стран мира. TUT.BY сходил на фестиваль и подготовил видео, чтобы вы смогли окунуться в сказочную атмосферу.

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"Нябесы" - это международный фестиваль батлеечных и кукольных театров. Уже третий год он проходит в образовательном центре Свято-Елисаветинского монастыря. В этот...

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