«Нябесы» — это международный фестиваль батлеечных и кукольных театров. Уже третий год он проходит в образовательном центре Свято-Елисаветинского монастыря. В этот раз организаторы собрали более 20 коллективов из 5 стран мира. TUT.BY сходил на фестиваль и подготовил видео, чтобы вы смогли окунуться в сказочную атмосферу.

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