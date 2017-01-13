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Умер автор "Изгоняющего дьявола" Уильям Питер Блэтти
13.01.2017 23:51 — Новости Культуры | Tut.by
Американский писатель, сценарист и режиссер Уильям Питер Блэтти, автор романа «Изгоняющий дьявола», скончался в возрасте 89 лет, сообщает в пятницу, 13 января, Associated Press.
Писатель Стивен Кинг отозвался на смерть коллеги.
«Покойся с миром, Уильям Питер Блэтти, автор великого романа ужасов нашего времени. Прощай, старый Билл», — написал он в Twitter.
Изданная в 1971 году книга «Изгоняющий дьявола» стала бестселлером. Ее экранизация 1973 года стала классикой фильмов ужасов. Сам писатель сыграл в этой ленте небольшую роль. Впоследствии «Изгоняющий дьявола» сделали кинофраншизой.
Блэтти выпустил в 1959 году первый роман «Как проехать в Мекку, Джек?». Среди других его книг — «Легион», «Где-то там», автобиография «Я скажу им, что помню вас».
С 1960-х годов он много работал в Голливуде, написав сценарии к таким фильмам, как «Человек из обеденного клуба», «Выстрел во тьме», «Любимая Лили». Блэтти получил «Оскар» за сценарий «Изгоняющего дьявола» и два «Золотых глобуса» за эту же работу и за сценарий к фильму «Девятая конфигурация».
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"Покойся с миром, Уильям Питер Блэтти, автор великого романа ужасов нашего времени. Прощай, старый Билл", - написал в Twitter Стивен Кинг.
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