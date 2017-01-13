TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Могилеве и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #mogilevtut!

Фото опубликовано Алеша (@logalogaloga) Янв 13 2017 в 5:27 PST

Фото опубликовано Мария Шинкарева Фотограф (@mariashinkareva) Янв 7 2017 в 11:46 PST

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Янв 9 2017 в 4:11 PST

Фото опубликовано Alena Rabtsava, Mogilev BY (@alenka.mouse) Янв 7 2017 в 6:12 PST

Фото опубликовано Mikhail (@iozhin) Янв 12 2017 в 6:05 PST

Фото опубликовано Tasha Black (@tashkablack) Янв 11 2017 в 5:20 PST

Фото опубликовано @nellonelli Янв 11 2017 в 10:02 PST

Фото опубликовано Юрченко Алеся (@yurchenkoalesya) Янв 10 2017 в 9:16 PST

Фото опубликовано irinely (@irinely) Янв 10 2017 в 4:29 PST

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Янв 10 2017 в 8:35 PST