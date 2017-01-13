В Англии лебедь стал причиной задержки поезда из Теддингтона 13 января. Птица меделенно шла по путям, и состав был вынужден очень медленно следовать за лебедем почти три километра, пишет Metro .

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В издании отметили, что люди, ожидавшие поезд были раздасадованы задержкой, но когда узнали о его причине, поспешили снять на мобильные телефоны необычное происшествие. Расписание нормализовалось после того, как лебедя сняли с путей и выпустили возле ближайшего водоема.