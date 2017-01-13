﻿ "И пусть весь мир подождет". В Англии поезд три километра ехал по путям за медленным лебедем. 21.by
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"И пусть весь мир подождет". В Англии поезд три километра ехал по путям за медленным лебедем

14.01.2017 18:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Англии лебедь стал причиной задержки поезда из Теддингтона 13 января. Птица меделенно шла по путям, и состав был вынужден очень медленно следовать за лебедем почти три километра, пишет Metro.

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В издании отметили, что люди, ожидавшие поезд были раздасадованы задержкой, но когда узнали о его причине, поспешили снять на мобильные телефоны необычное происшествие. Расписание нормализовалось после того, как лебедя сняли с путей и выпустили возле ближайшего водоема.

 
 
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В Англии лебедь стал причиной задержки поезда из Теддингтона 13 января. Птица меделенно шла по путям, и состав был вынужден очень медленно следовать за лебедем...

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