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"И пусть весь мир подождет". В Англии поезд три километра ехал по путям за медленным лебедем
14.01.2017 18:42 — Новости Культуры | Tut.by
В Англии лебедь стал причиной задержки поезда из Теддингтона 13 января. Птица меделенно шла по путям, и состав был вынужден очень медленно следовать за лебедем почти три километра, пишет
В издании отметили, что люди, ожидавшие поезд были раздасадованы задержкой, но когда узнали о его причине, поспешили снять на мобильные телефоны необычное происшествие. Расписание нормализовалось после того, как лебедя сняли с путей и выпустили возле ближайшего водоема.
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В Англии лебедь стал причиной задержки поезда из Теддингтона 13 января. Птица меделенно шла по путям, и состав был вынужден очень медленно следовать за лебедем...
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