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Лявон Вольский и Дмитрий Войтюшкевич спели на празднике в минском православном приходе

14.01.2017 23:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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14 января в минском приходе храма Николая Японского прошел праздник «Зімовы фэст», на котором выступили известные музыканты Лявон Вольский и Дмитрий Войтюшкевич.

Вдео: БелаПАН

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14 января в минском приходе храма Николая Японского прошел праздник "Зімовы фэст", на котором выступили известные музыканты Лявон Вольский и Дмитрий Войтюшкевич.

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