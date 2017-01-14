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Лявон Вольский и Дмитрий Войтюшкевич спели на празднике в минском православном приходе
14.01.2017 23:34 — Новости Культуры | Tut.by
14 января в минском приходе храма Николая Японского прошел праздник «Зімовы фэст», на котором выступили известные музыканты Лявон Вольский и Дмитрий Войтюшкевич.
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14 января в минском приходе храма Николая Японского прошел праздник "Зімовы фэст", на котором выступили известные музыканты Лявон Вольский и Дмитрий Войтюшкевич.
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