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Исполняется 222 года со дня рождения Александра Грибоедова

15.01.2017 08:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Великий русский писатель Александр Грибоедов родился ровно 222 года назад — 15 января 1795 года.

Грибоедов был не только писателем. Посол России в Персии, он был зверски убит в Тегеране в 1829 году. 

Sputnik предлагает вспомнить самые известные цитаты из его великой пьесы "Горе от ума".

  • "Служить бы рад, прислуживаться тошно"
  • "- Где ж лучше?— Где нас нет"
  • "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь"
  • "Свежо предание, а верится с трудом"
  • "Счастливые часов не наблюдают"
  • "Дома новы, но предрассудки стары"
  • "Шел в комнату, попал в другую"
  • "Что мне молва? Кто хочет, так и судит"
  • "К военным людям так и льнут, а потому, что патриотки"
  • "Да умный человек не может быть не плутом"
Исполняется 222 года со дня рождения Александра Грибоедова
© Sputnik Владимир Вяткин
Артисты Театра-студии киноактера в сцене из спектакля "Горе от ума"

Комедия в стихах "Горе от ума" — один из самых цитируемых текстов в русской литературе. Многие фразы Грибоедова стали крылатыми.

 
 
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Русский дипломат и драматург вошел в историю, а его цитатами многие общаются до сих пор.

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