Великий русский писатель Александр Грибоедов родился ровно 222 года назад — 15 января 1795 года.

Грибоедов был не только писателем. Посол России в Персии, он был зверски убит в Тегеране в 1829 году.

Sputnik предлагает вспомнить самые известные цитаты из его великой пьесы "Горе от ума".

"Служить бы рад, прислуживаться тошно"

"- Где ж лучше?— Где нас нет"

"Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь"

"Свежо предание, а верится с трудом"

"Счастливые часов не наблюдают"

"Дома новы, но предрассудки стары"

"Шел в комнату, попал в другую"

"Что мне молва? Кто хочет, так и судит"

"К военным людям так и льнут, а потому, что патриотки"

"Да умный человек не может быть не плутом"



© Sputnik Владимир Вяткин Артисты Театра-студии киноактера в сцене из спектакля "Горе от ума"

Комедия в стихах "Горе от ума" — один из самых цитируемых текстов в русской литературе. Многие фразы Грибоедова стали крылатыми.