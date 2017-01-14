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Исполняется 222 года со дня рождения Александра Грибоедова
15.01.2017 08:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Великий русский писатель Александр Грибоедов родился ровно 222 года назад — 15 января 1795 года.
Грибоедов был не только писателем. Посол России в Персии, он был зверски убит в Тегеране в 1829 году.
Sputnik предлагает вспомнить самые известные цитаты из его великой пьесы "Горе от ума".
© Sputnik Владимир Вяткин
Артисты Театра-студии киноактера в сцене из спектакля "Горе от ума"
Комедия в стихах "Горе от ума" — один из самых цитируемых текстов в русской литературе. Многие фразы Грибоедова стали крылатыми.
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Русский дипломат и драматург вошел в историю, а его цитатами многие общаются до сих пор.
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