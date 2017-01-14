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Увидеть, пока не поздно. Американский фотограф снимает тающие ледники Аляски

15.01.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский фотограф Марк Мейер со своей супругой на протяжении восьми лет наблюдают за тем, как меняется климат на Аляске. Пара живет в городе Анкоридж на юге штата и часто выбирается на ледники, чтобы задокументировать происходящие там изменения. «Оказалось, что это так просто: проснуться утром в своей постели, поехать на ледник и вернуться обратно уже к обеду», — говорит Марк.

Супруги Мейер намерены исследовать около 100 тысяч ледников, покрывающих Аляску, пока это возможно. Изменение климата здесь уже заметно: уменьшается ледяной покров, ухудшается качество льда, появляются реки.


Турист фотографирует щель в пещере под ледником Менденхолл, 14 июня 2014 года. Через несколько недель после того, как была сделана эта фотография, пещера была разрушена

Поверхность ледника Матануска, усыпанная щебнем, который спускается в вершины вместе со льдом, 22 июля 2016 года. Ледник двигается со скоростью около 30 см в день

Альпинист поднимается по ледяному пику Матануска, 22 июля 2016 года

Ледолазы идут у подножия ледника Матануска, 22 июля 2016 года. В летние месяцы местные гиды организуют походы по ледникам разного уровня сложности

Ледяной пляж на озере, образованном таянием ледника Матануска, июль 2009 года

Ледник несет с собой горную породу разных размеров. Иногда остаются большие куски породы, которые называют «эрратические валуны». Такие валуны могут быть размером с небольшой дом или маленькими, как этот у подножия Матануска, 29 июля 2009 года

Вид со смотровой площадки на ледник Уортингтон, 3 июля 2016 года

Ледяная глыба у подножия ледника Уортингтон, недалеко от автостоянки, 3 июля 2016 года

Вертолеты готовятся к провозу туристов для осмотра ледника Менделхолл с высоты, 26 июля 2012 года. Несмотря на то, что на вершину ледника можно подняться, большинство туристов предпочитают быстрый, хоть и не дешевый способ осмотра ледника сверху. В результате этого над районом Джуно в летние месяцы постоянно слышен гул пропеллеров

Турист (справа внизу) готовится к спуску на ледяное поле Хардинг, 27 августа 2016 года. Ледяное поле Хардинг дает начало около 30 ледникам

Трещина в леднике Матануска, 22 июля 2016 года

Ледяное поле Хардинг с высоты птичьего полета, 18 января 2012 года. На фотографии виден след от движения ледника. Хардинг — самое крупное ледяное поле, которое полностью находится на территории США и одно из четырех полей, которые сохранились в США

Гид с «кошками» на обуви перепрыгивает через мулен — круглое отверстие в леднике Менденхолл, 16 июля 2014 года. Мулены образуются, когда талая вода стекает в трещины ледника
 
 
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Американский фотограф Марк Мейер со своей супругой на протяжении восьми лет наблюдают за тем, как меняется климат на Аляске. Они намерены исследовать около 100...

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