Украинская программа о путешествиях «Орел и Решка» считается самой рейтинговой на всем постсоветском пространстве. Суть проста: один ведущий два дня живет в том или ином городе за 100 долларов, другой — с неограниченным бюджетом. По традиции в городе, где бывает съемочная группа, для поклонников передачи ведущие прячут подарок — бутылку со 100 долларами и запиской от команды «Орел и Решка». Этот подарок разыскивают тысячи людей, но опередить всех желающих удается единицам. В португальском городе Порту, который был одним из городов последнего сезона «Орел и Решка. Кругосветка», найти трофей посчастливилось брестским ребятам, пишет "Вечерний Брест".



Фото читателей газеты "Вечерний Брест"

На пути к кладу

Брестчанка логист Анна с другом запланировали поездку в Порту на конец октября. Когда все даты были расписаны, ребята узнали, что где-то на последний день их пребывания в Порту команда «Орла и Решки» должна выпустить серию о Порту. В конце видео по традиции — о том, где спрятана бутылка со 100 долларами. Ради поиска клада брестчане свои планы не меняли и даты поездки не корректировали. Лишь отвели последний день пребывания в Порту на поиск этого самого трофея.

— Мы встали очень рано в надежде, что видео опубликуют с утра. Ведь ночью уже отправляться на самолет. И повезло: видео появилось достаточно рано, — рассказывает Анна.

Немедля брестчане направились искать «клад» за город — в камнях на берегу океана.

— Приходилось перепрыгивать через все бордюры и скамейки, перебегать дорогу на красный свет — так спешили успеть на первый рейс автобуса, который довез бы к океану. По дороге и в транспорте, и на улице оглядывали людей: искали глазами «конкурентов», — рассказывает Анна.

Спустя примерно 50 минут после опубликования видео брестчане прибыли к тому самому форту, начали искать бутылку в камнях.

— Нас охватило такое волнение! Даже ноги не сгибались. Спустя некоторое время именно я заметила ту самую бутылку между камнями. Но где-то минуту просто сидела и смотрела на нее, не веря своим глазам, — вспоминает Анна.



Фото читателей газеты "Вечерний Брест"

Записка от команды «Орел и Решка»

Не прошло и 15 минут, как начали подтягиваться другие искатели. Брестчане за пару минут увидели четырех таких энтузиастов… А сколько их было позже — неизвестно. За бутылками охотятся тысячи людей. И среди них не только туристы, но и местные русскоговорящие жители. В бутылке, как и предполагалось, в целости и сохранности лежали 100 долларов и записка от команды «Орла и Решки». Но достать содержимое, не разбив сосуд, оказалось невозможным.

— Поэтому после долгих безуспешных попыток приняли решение разбить бутылку. И хоть других вариантов не было, до сих пор об этом сожалею.

Записка была на двух языках (русском и английском) с довольно коротким текстом. Мол, поздравляем, отправьте фото с бутылкой по указанным адресам — и вас покажут в программе. Дата на записке — 15 июля 2016 года. Бутылка лежала в укромном уголке около 3 месяцев — такая разница между временем пребывания съемочной группы в Порту и трансляцией передачи об этом городе.

«Деньги храним как трофей»

Найденные 100 долларов брестчане не потратили и пока не планируют. Несмотря на то, что это обычная купюра, для них это трофей, который хранится вместе с запиской.

— Получилось замечательное приключение — столько эмоций, переживаний… Сам процесс, когда ты ищешь клад, несколько десятков раз пересматривая видео с ведущей «Орла и Решки» Региной, на котором она прячет бутылку, — так увлекателен, что я бы и не расстроилась, если бы мы ничего не нашли. Ведь больше важен сам процесс! Погоня за мечтой! Поиск сокровища!