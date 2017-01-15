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"Кредо убийцы" вторую неделю возглавляет белорусский прокат
16.01.2017 11:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Фантастический боевик "Кредо убийцы" вторую неделю сохраняет лидерство в белорусском прокате, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".
"Кредо убийцы" — боевик с Майклом Фассбендером в главной роли, лента снята по мотивам одноименной игры. Сразу после премьеры фантастическая картина возглавила кинопрокат в Беларуси, хотя и вызвала неоднозначные отзывы кинокритиков.
© AFP/ JUSTIN TALLIS
На минувшей неделе "Кредо убийцы" в минских госкинотеатрах
На втором месте по сборам в столичных кинотеатрах —
На третьем месте — американская комедия с Джеймсом Франко "Почему он?". В целом негативные отзывы не помешали ленте собрать почти 32 тысячи рублей. Замыкают топ-5 фильмов "Закон ночи" (12,6 тыс. рублей) и "Три богатыря и морской царь" (11,4 тыс. рублей).
В целом в прокате в странах СНГ лидером также является "Кредо убийцы", а всего в мире лента собрала около 200 миллионов долларов, что не позволяет считаться боевику успешным. Второе место в прокате по СНГ заняла российская историческая драма "Викинг", третье — "Почему он?".
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На втором месте, согласно данным минского "Киновидеопроката", - мюзикл "Ла-ла Ленд".
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