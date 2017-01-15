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"Кредо убийцы" вторую неделю возглавляет белорусский прокат

16.01.2017 11:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Фантастический боевик "Кредо убийцы" вторую неделю сохраняет лидерство в белорусском прокате, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

"Кредо убийцы" — боевик с Майклом Фассбендером в главной роли, лента снята по мотивам одноименной игры. Сразу после премьеры фантастическая картина возглавила кинопрокат в Беларуси, хотя и вызвала неоднозначные отзывы кинокритиков.

"Кредо убийцы" вторую неделю возглавляет белорусский прокат
© AFP/ JUSTIN TALLIS
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На минувшей неделе "Кредо убийцы" в минских госкинотеатрах посмотрели почти 15 тысяч человек, которые принесли фильму 74 тысячи рублей.

На втором месте по сборам в столичных кинотеатрах — мюзикл "Ла-ла Ленд", который имеет все шансы произвести фурор на премии "Оскар" в феврале. Его с четверга посмотрели 12,6 тысяч человек, а сборы составили 33,4 тысячи белорусских рублей.

На третьем месте — американская комедия с Джеймсом Франко "Почему он?". В целом негативные отзывы не помешали ленте собрать почти 32 тысячи рублей. Замыкают топ-5 фильмов "Закон ночи" (12,6 тыс. рублей) и "Три богатыря и морской царь" (11,4 тыс. рублей).

В целом в прокате в странах СНГ лидером также является "Кредо убийцы", а всего в мире лента собрала около 200 миллионов долларов, что не позволяет считаться боевику успешным. Второе место в прокате по СНГ заняла российская историческая драма "Викинг", третье — "Почему он?".

 
Теги: Минск
 
 
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На втором месте, согласно данным минского "Киновидеопроката", - мюзикл "Ла-ла Ленд".

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