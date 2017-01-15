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Всемирный день The Beatles: пять хитов легендарной четверки

16.01.2017 11:55 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Всемирный день группы The Beatles отмечают 16 января поклонники легендарной ливерпульской четверки, Sputnik публикует пять хитов великого коллектива.

World Beatles Day (Всемирный день "Битлз") отмечают ежегодно 16 января: именно в этот день группа впервые дебютировала на сцене в ливерпульском клубе Cavern.

В честь празднования праздника группы The Beatles редакция Sputnik решила напомнить вам о нескольких хитах легендарного коллектива — самые просматриваемые записи выступлений музыкантов с сервиса YouТube.

"Великолепная четверка" The Beatles — Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. В дискографии ливерпульцев — более двухсот песен, каждая из которых занимала высокие места в хит-парадов и долго играла на всевозможных вечеринках.

По мнению музыкального журнала Rolling Stone, группа The Beatles занимает 1 место в списке величайших исполнителей всех времен. Думают так и поклонники их музыки — за свою карьеру коллектив продал более миллиарда копий записей, а Пол Маккартни и Ринго Старр до сих пор занимаются творчеством и активно гастролируют. В том числе и с песнями, написанными во времена The Beatles.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня весь мир отмечает день The Beatles - ровно 60 лет назад группа дебютировала на сцене.

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