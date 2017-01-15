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Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards, британский аналог Grammy

16.01.2017 11:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн, скончавшиеся в 2016 году, номинированы на популярную музыкальную премию Brit Awards 2017. Информация об этом появилась на сайте премии.


Леонард Коэн. Фото: Reuters

Известно, что Боуи находится в числе номинантов в категории «Британский сольный исполнитель» среди музыкантов- мужчин, где также представлен британский певец Крейг Дэвид.

Коэн номинирован в категории «Международный сольный исполнитель» из числа мужчин, в перечне которых находится и американский певец Бруно Марс. Голосование за претендентов закончится через пять дней, уточняется на сайте премии.

Британский певец Дэвид Боуи скончался от рака 11 января 2016 года. Канадский писатель, поэт и музыкант Леонард Коэн ушел из жизни в начале ноября того же года в возрасте 82 лет.

Brit Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy. В прошлом лауреатами Brit Awards становились группы The Beatles, Oasis, а также Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.

 
 
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Боуи претендует на награду в категории "Британский сольный исполнитель", Коэн номинирован в категории "Международный сольный исполнитель"

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