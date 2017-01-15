﻿ Бард, борец с курением и президент с 29-летним стажем. Вы знаете современных лидеров государств?. 21.by
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Бард, борец с курением и президент с 29-летним стажем. Вы знаете современных лидеров государств?

16.01.2017 12:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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О главах государств мы обычно узнаем из официальной хроники — «победил на выборах», «посетил с визитом», «принял закон», «выступил с заявлением». Их личная жизнь зачастую табу для прессы, увлечения неизвестны, да и этапы карьеры мало кого волнуют. Предлагаем вам выйти за рамки официальных биографий и пройти тест о хобби, достижениях и семейном положении руководителей различных государств. Возможно, на некоторые вопросы вы не сможете ответить, но что-то новое узнаете — гарантируем.

 
 
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О главах государств мы обычно узнаем из официальной хроники. Их личная жизнь зачастую табу для прессы, увлечения неизвестны, да и этапы карьеры мало кого волнуют....

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