О главах государств мы обычно узнаем из официальной хроники — «победил на выборах», «посетил с визитом», «принял закон», «выступил с заявлением». Их личная жизнь зачастую табу для прессы, увлечения неизвестны, да и этапы карьеры мало кого волнуют. Предлагаем вам выйти за рамки официальных биографий и пройти тест о хобби, достижениях и семейном положении руководителей различных государств. Возможно, на некоторые вопросы вы не сможете ответить, но что-то новое узнаете — гарантируем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бард, борец с курением и президент с 29-летним стажем. Вы знаете современных лидеров государств? О главах государств мы обычно узнаем из официальной хроники. Их личная жизнь зачастую табу для прессы, увлечения неизвестны, да и этапы карьеры мало кого волнуют....