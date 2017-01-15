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Узоры на окнах, снег и котики. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
16.01.2017 13:01 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за минувшую неделю. В сегодняшней подборке — снег, морозные узоры на окнах и котики.
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Мы отобрали самые оригинальные снимки из Instagram минчан за прошлую неделю.
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