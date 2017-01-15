TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за минувшую неделю. В сегодняшней подборке — снег, морозные узоры на окнах и котики.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Фото опубликовано Artem Pryadko (@zweizwei) Янв 15 2017 в 1:06 PST

Фото опубликовано Diana Gvozdovich (@digvozdovich) Янв 11 2017 в 2:41 PST

Фото опубликовано @ol_ka.zhur_ Янв 8 2017 в 7:44 PST

Фото опубликовано Darya Zakharova (@zakharova_darya) Янв 14 2017 в 12:40 PST

Фото опубликовано Daria Bogdanova (@istillfeel) Янв 12 2017 в 2:21 PST

Фото опубликовано Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) Янв 14 2017 в 3:17 PST

Фото опубликовано Denis Mordas (@denismordas) Янв 15 2017 в 8:33 PST

Фото опубликовано Christina Nikanovich (@christinanikanovich) Янв 14 2017 в 10:51 PST