

Когда пять лет назад Галина Анатольевна Котова приняла нелегкое для себя решение возглавить ОАО “Корольки”, многие сомневались — по плечу ли это дело женщине? Однако правительственная награда — медаль “За трудовые заслуги”, которую ей вручили в Минске за несколько дней до Нового года, развеяла сомнения даже у самых стойких скептиков. Чего уж скрывать, приходилось выслушивать и такие мнения, что вот, мол, пришла на готовенькое, почему бы и лавры не пожинать. Однако сколько мы знаем примеров, когда и крепкие хозяйства при смене хозяина через парочку лет ложились на лопатки до полного банкротства. А тут все наоборот.

За прошедшее время хозяйство погасило долги, своевременно выплачивается заработная плата, лидирует по всем направлениям производства среди хозяйств района. Если в начале ее работы руководителем средний надой на одну корову составлял 3400 килограммов молока, то по итогам 2016 года он достиг 4932 килограммов. До заветной 5-тысячной отметки не хватило всего 68 килограммов на корову. Основа финансового благополучия — производство молока. Дойное стадо составляет 901 голову.

— Прошедший год был хорошим как для хозяйства, так и для меня лично. Приплод получили на 50 голов больше прошлогоднего. Пролечили коров. На 4 января товарность молока достигла 95 процентов. Боремся за повышение его сортности. При сдаче молока государству сортом “экстра” ежедневно получаем 70 миллионов рублей (7 тысяч рублей), — Галина Анатольевна по привычке оперирует старыми ценами. — По соматике каждый день отслеживаем каждую ферму. Главное — это молоко, — поделилась она на ходу после проведения утренней планерки.

На планерке в хозяйстве мне пришлось побывать впервые. Доброжелательная, рабочая обстановка. Каждый специалист свободно высказывал свое мнение по тому или иному вопросу. Сообща решали, как лучше закрыть узкие места. Галина Анатольевна заострила внимание на неблагоприятном прогнозе на рождественские выходные дни — ожидаются морозы. Тут же поступило указание строительной бригаде по всем фермам ликвидировать малейшие щели в воротах, закрыть продухи, особенно в помещениях для теляток. Не допускать сквозняков, закрывать за собой ворота. Тут же указала на то, что на одной из ферм после раздачи кормов ворота долгое время были открыты настежь. В мороз это недопустимо.

Главный зоотехник Жанна Федоровна Богданова обратила внимание, что может замерзнуть вода на фермах. “Пушка” есть, это хорошо. Нужно еще иметь и лампы для возможного разогрева.

— К вечеру все сделайте по утеплению, по-хозяйски. Чтобы несколько раз на одну и ту же ферму не ездить. Солярка не лишняя, беречь надо. Приеду из Витебска, проверю, — дала задание директор строителям.

Далее обсудили порядок вывозки органики от ферм. Для очистки помещений ферм от навоза создана бригада из числа своих рабочих и привлеченных.

— Привлеченным на уборку навоза зарплату платить ежедневно. Справились на одной ферме, перевозите автобусом на другой объект. Жанна Федоровна, проследите за этим.

Еще не было 9 часов, как мы отправились с Галиной Котовой в Витебский облагросервис. Метели не было, но снег падал не переставая.

— Хороший снег, он так нужен полям. Сейчас посевам и мороз не будет страшен. Сегодня оформлю документы на получение минеральных удобрений. Завтра будем их завозить. Склады уже готовы. Весна нас врасплох не застанет, — пояснила Галина цель поездки.

— Как с оплатой?

— Взяли в Агропромбанке кредит на 160 тысяч рублей. Мы платежеспособное предприятие, поэтому и с кредитом вопрос решен. Еще в декабре заказали нужные удобрения для весеннего сева культур. А вот ядохимикаты будем покупать за свои. Покупаем за свои средства запасные части для ремонта техники, резину. Для ремонта сеялок есть все необходимое. Отойдут морозы — сразу приступим к их ремонту. Очистили семена зерновых, заготовили свои семена клевера и злаковых культур под полную потребность. Думаем покупать чипы для теляток, благодаря которым будем отслеживать их развитие, болезни с рождения и на весь период продуктивного долголетия. Что меня волнует больше всего — это молоко. Хотим в этом году достичь 5,5 тысячи килограммов от коровы. С людьми тяжело. Но какие есть, с такими и работаем. Многих перевоспитали. Есть и такие, кто к работе относится лишь бы как. У одной доярки как выходной день, то молоко по ферме идет сортом “экстра”. Как вышла на работу — тут же сорт понизился. Первые струйки молока не сдаивает, общие старания сводятся на нет. Не поправит отношение к работе, возможно, придется расставаться, — поделилась Галина Анатольевна.

В облагросервисе затишье, посетителей, кроме нас, не видно. “Обрадовало” известие, что цены на минеральные удобрения производители с 1 января увеличили на 12 процентов. Моя спутница изменилась в лице. Оно и понятно, количество удобрений подсчитано под площади. Сумма кредита взята соответственно под это количество.

— Галина Анатольевна, заранее не волнуйтесь. Как говорил Остап Бендер, как станут бить, тогда и будем плакать, — я попробовала шуткой успокоить ее.

К всеобщему удовольствию принятый в декабре заказ оформлен был по декабрьским ценам. Так что денег хватило и еще маленько осталось в запасе.

После обеда вернулись в Толочин. На очереди у руководителя хозяйства поездка по фермам. Надо проверить, все ли сделано из порученного. Специалисты у нее проверены временем и совместной работой. Но контроль не помешает. По мнению Галины Котовой, руководитель должен знать все, что делается в хозяйстве, вплоть до мелочей. Такая опека сродни материнской, потому и не в обиду. Каждой женщине присуще стремление опекать близких людей, подставлять свое плечо, защитить. Это качество у Галины Анатольевны распространяется и на рабочий коллектив. Но и спрашивает с нерадивых она строго.

— Люди готовились к Новому году, а мы три дня занимались дезинфекцией помещений фермы в Озерцах, чтобы предупредить заболевание коров. Фермы у нас под особым контролем ветврачей. Надо посмотреть и запас муки. Уже месяц, как работает своя мельница. Размалываем овес, пелюшку, пшеницу, ячмень. Для высокопродуктивных и коров после растела на Витебском комбинате хлебопродуктов покупаем комбикорм. Теляткам вместо заменителя цельного молока даем комбикорм КР-1. Состав хороший, и отдача соответствующая. Они — будущее дойного стада.

Прошел всего лишь один самый обычный рабочий день. Бывают дни и более напряженные. Признаюсь, я, наблюдатель со стороны, к концу дня почувствовала усталость. А как выдерживают физическую и моральную нагрузку руководители? Галине Котовой помогает вера в людей, в их небезразличие к общему делу. Но и без контроля за работой всех служб не обходится. Как итог работы коллектива — высокая награда его руководителю.

Мария ХМЕЛЮК.

НА СНИМКЕ: Галина Котова решает вопросы в облагросервисе.

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