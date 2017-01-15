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Гончар Владимир Безруков: золотые руки и лунная керамика

16.01.2017 16:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. За что получили такую фамилию предки Владимира Безрукова, никто, конечно, уже не вспомнит. А что она полностью противоречит носителям этой фамилии — знало все подмосковное Пушкино.

Дед и отец были портными, шили кожухи и пальто. К матери бывшие клиентки прилетали за обновками даже из Сибири. Да и сам Владимир Иванович легко шил юбки своим маленьким дочерям. Потом, чтобы побаловать их, лепил глиняные игрушки-свистульки, подражая технике каргапольских мастеров.

Гончар Владимир Безруков: золотые руки и лунная керамика
© Sputnik/ Ольга Короленко
Владимир Безруков за гончарным кругом

Владимир Безруков досконально освоил и ремесло фотографии, работая в Березинском биосферном заповеднике, делал уникальные снимки зверей и природы. Кстати, Владимир Безруков — неоднократный победитель конкурса на лучший фотоснимок, который каждый год проводит Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Любит посидеть и с деревом, вырезая сложные узоры. На стене в его коттедже висит… лук. Настоящих размеров, не бутафорский, с которым можно идти на охоту.

А недавно жена Владимира Елена Константиновна вычитала, что при болях в суставах полезно по дому ходить в лаптях: заготовил липового лыка и сплел несколько пар.

Гончар Владимир Безруков: золотые руки и лунная керамика
© Sputnik/ Вольга Караленка
Самодельная скрипка из глины

Гончарством же увлекся благодаря любимой теще, которая привыкла готовить кашу в керамических горшках. Смастерил гончарный круг и уже десятилетиями совершенствуется в черной керамике средневековья.

Любое дело, которым загорается этот мастер, он досконально осваивает и становится профессионалом, хотя и в категории любителей.

Полный материал про гончара Безрукова читайте на белорусской версии сайта >>.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Безруков ходит в лаптях, часами сидит на верхушке ели ради уникального снимка, вырезает деревянные поделки и лепит музыкальные инструменты из глины. И это...

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