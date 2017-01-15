Автомобиль с отвалом для снега сфотографировали на Московском проспекте в Витебске. Снимок сделан в один из минувших выходных, когда областной центр буквально засыпало снегом и водители испытывали проблемы на дорогах.



Фото: vk.com/typical_vitebsk

Фото опубликовали в группе «Это Витебск, детка!». «Автоналог на снег надо ввести!» — пошутил один из пользователей.

С 13 января в Витебске выпало полторы декадные нормы осадков, высота снежного покрова составляет до 28 см. Меньше всего снега сейчас в Лынтупах Поставского района — 20 см, а больше всего в Полоцке — 34 см, сообщает облгидромет.

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