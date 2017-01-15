﻿ Фото дня. Ноу-хау от автолюбителя: уборка снега по-витебски. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фото дня. Ноу-хау от автолюбителя: уборка снега по-витебски

16.01.2017 19:10 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Автомобиль с отвалом для снега сфотографировали на Московском проспекте в Витебске. Снимок сделан в один из минувших выходных, когда областной центр буквально засыпало снегом и водители испытывали проблемы на дорогах.


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Фото опубликовали в группе «Это Витебск, детка!». «Автоналог на снег надо ввести!» — пошутил один из пользователей.

С 13 января в Витебске выпало полторы декадные нормы осадков, высота снежного покрова составляет до 28 см. Меньше всего снега сейчас в Лынтупах Поставского района — 20 см, а больше всего в Полоцке — 34 см, сообщает облгидромет.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она стала фото дня, отмечайте свои снимки хештегом #fotovitebsktut.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль с отвалом для снега сфотографировали на Московском проспекте в Витебске. Снимок сделан в один из минувших выходных, когда областной центр буквально...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фильм "Рай" Кончаловского в Беларуси не покажут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика