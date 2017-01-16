МИНСК, 17 янв – Sputnik. Фильм "Рай" известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского выйдет в белорусский прокат 14 февраля – почти на месяц позже, чем в России.

Кончаловский получил за ленту "Рай" приз Венецианского кинофестиваля, фильм также шорт-лист номинантов на "Оскар" (лучший фильм на иностранном языке)

В российский прокат "Рай" выходит 19 января. Ранее Sputnik сообщал, что одновременно с Россией в республике фильм показан не будет . У драмы в Беларуси своя дата премьеры – 14 февраля, в День всех влюбленных.

Таким образом, белорусские киноманы получат единственную возможность посмотреть "Рай" – онлайн фильма пока нет.

Историческая драма "Рай" рассказывает историю о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги (роль исполняет Юлия Высоцкая), участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля (Филипп Дюкень)и немца Хельмута (Кристиан Клаусс), высокопоставленного офицера СС. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.