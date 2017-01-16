﻿ Все же покажут: "Рай" Кончаловского выйдет в прокат 14 февраля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Все же покажут: "Рай" Кончаловского выйдет в прокат 14 февраля

17.01.2017 10:18 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Фильм "Рай" известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского выйдет в белорусский прокат 14 февраля – почти на месяц позже, чем в России.

Кончаловский получил за ленту "Рай" приз Венецианского кинофестиваля, фильм также шорт-лист номинантов на "Оскар" (лучший фильм на иностранном языке)

В российский прокат "Рай" выходит 19 января. Ранее Sputnik сообщал, что одновременно с Россией в республике фильм показан не будет. У драмы в Беларуси своя дата премьеры – 14 февраля, в День всех влюбленных.

Таким образом, белорусские киноманы получат единственную возможность посмотреть "Рай" – онлайн фильма пока нет.

Историческая драма "Рай" рассказывает историю о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги (роль исполняет Юлия Высоцкая), участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля (Филипп Дюкень)и немца Хельмута (Кристиан Клаусс), высокопоставленного офицера СС. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Драму российского кинорежиссера Андрея Кончаловского покажут в День всех влюбленных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фото дня. Ноу-хау от автолюбителя: уборка снега по-витебски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика