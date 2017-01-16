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Двухлетняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды в Нью-Йорке

17.01.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Двухлетняя жительница Сиднея, прославившаяся в Instagram в качестве фешен-блогера, выйдет на подиум Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Девочка, известная подписчикам как Милли-Бэль Даймонд (Millie-Belle Diamond), примет участие в показе марки детской одежды Little Miss Aoki. Как рассказала ее мать Шай Фокс (Schye Fox), дочь рада предстоящему мероприятию, поскольку любит внимание публики.

За обновлениями аккаунта Милли-Бэль следят 136 тысяч пользователей. Мать девочки публикует в микроблоге ее снимки в модной одежде, дополненной аксессуарами брендов класса люкс (в частности, сумочками Louis Vuitton).

Little Miss Aoki — новая демократичная линия одежды от детского luxury-бренда Mischka Aoki. Цены на вещи Little Miss Aoki варьируются от 380 до 450 долларов, в отличие от одежды Mischka Aoki, стоимость которой может достигать 100 тысяч долларов за детское вечернее платье.

Неделя моды в Нью-Йорке пройдет с 9 по 16 февраля.

 
 
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Двухлетняя жительница Сиднея, прославившаяся в Instagram в качестве фешен-блогера, выйдет на подиум Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

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