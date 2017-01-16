20 января в 22.00 в эфире телеканала «Беларусь-1» состоится финал отборочного тура на «Евровидение-2017». Группа «PROвокация» выступит под номером 13.







«Мы стремимся найти свое место и занять собственную нишу на эстраде, где действительно не хватает ярких мужских дуэтов», — признаются солисты группы и стараются это доказать своим творчеством.

Группа «PROвокация» надеется, что номер 13, под которым она выступит в финале отбора на «Евровидение-2017», принесет команде успех.

Группа уже не первый раз пробует свои силы в отборе на «Евровидение», но впервые — в финале. Успех в отборе на «Евровидение» им принесла песня «My Love». А номер 13 для выступления в финальном концерте участники группы очень хотели получить. Им повезло: по результатам жеребьевки молодые люди выступят под желанным номером, их исполнение завершит финальное шоу.

peramoga.by