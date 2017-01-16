|
Поздравить Александра Солодуху с днем рождения и вместе с ним спеть его песни приглашает TUT.BY
17.01.2017 11:41 — Новости Культуры | Tut.by
Один из самых узнаваемых белорусских певцов, эпатажный и бесстрашный Александр Солодуха 18 января отмечает свой день рождения. По этому случаю купидон, бабочка и виноград в одном лице откликнулся на инициативу TUT.BY и готов принять поклонников на территории своей резиденции и исполнить вместе с ними несколько своих хитов.
Если вы хотите поздравить Александра Солодуху и принять участие в акции TUT.BY по случаю дня рождения звезды, освободите свое обеденное время в пятницу, 20 января, и пришлите заявку на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы хотите поздравить Александра Солодуху и принять участие в акции TUT.BY по случаю дня рождения звезды, освободите свое обеденное время в пятницу, 20 января, и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии