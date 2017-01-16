Один из самых узнаваемых белорусских певцов, эпатажный и бесстрашный Александр Солодуха 18 января отмечает свой день рождения. По этому случаю купидон, бабочка и виноград в одном лице откликнулся на инициативу TUT.BY и готов принять поклонников на территории своей резиденции и исполнить вместе с ними несколько своих хитов.





Если вы хотите поздравить Александра Солодуху и принять участие в акции TUT.BY по случаю дня рождения звезды, освободите свое обеденное время в пятницу, 20 января, и пришлите заявку на media@tutby.com с пометкой в теме письма «День рождения Саши Солодухи». В письме укажите свой контактный телефон, а также состав, которым вы планируете направиться к певцу. Резиденция Александра Солодухи находится в 12 километрах от МКАД в Брестком направлении, TUT.BY не сможет обеспечить поклонников транспортом, а потому если у вас нет машины, попросите знакомых отвезти вас. В ответ на свою заявку вы получите информацию о времени и месте сбора, а также номер телефона контактного лица. Ориентировочно, вся праздничная экспедиция займет около полутора-двух часов. Будет весело, присоединяйтесь!