МИНСК, 17 янв — Sputnik. Финал национального отбора на "Евровидение-2017" состоится уже 20 января. Среди финалистов — и молодая группа PROвокация, которая была создана около полутора лет назад. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев познакомился с участниками группы Артемом Солодухой и Марком Войтко.

"Евровидение — очень классный повод для нас как для молодой группы заявить о себе не только в Беларуси, и в Европе. Мы считаем, что написали хорошую песню, подготовили ее — стоит показать наше творчество людям", — пояснил свое стремление на конкурс Войтко.

Конкурсная песня коллектива — "My love" — в отдельных пояснениях смысла не нуждается, но исполнители уверены, что, казалось бы, простая мысль композиции им не навредит. "Да, мысль распространена, но нам это никак не мешает. В конце концов, все песни в мире написаны в основном о любви", — добавил Марк.

О номере и 500 килограммах льда

И в финале национального отбора, и в случае победы в нем на самом "Евровидении" группа планирует делать ставку не только на песню, но и на номер.

"Мы думаем, что у нас такой номер, которого не было еще ни у кого — даже на самом "Евровидении". На сцене у нас будет использоваться полтонны льда, интересная хореография и графика", — заверил Солодуха.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:22 / 2.49Mb / ) Sputnik/ Евгений Казарцев, Виктор Толочко © Sputnik/ Евгений Казарцев, Виктор Толочко Участники Национального отбора на "Евровидение", группа PROвокация

Войтко добавил, что номер очень важен для того, чтобы привлечь зрителей и заинтересовать их. Произвести же впечатление на членов профессионального жюри PROвокация планирует при помощи вокала и других музыкальных тонкостей.

"Перед финалом отбора нам страшно, конечно. Мы понимаем, что несем огромную ответственность", — добавил Войтко.

Что ждать от финала и почему белорусы не любят своих артистов

Об ожиданиях от финального отбора исполнители говорить не хотят — по их словам, нет ни ощущения, ни догадок о том, как он для них сложится. При этом они предлагают не обращать внимания на популярные в интернете "хит-парады" фанатов "Евровидения".



© Sputnik / Марина Серебрякова Nuteki опубликовали новую версию песни для "Евровидения"

"Они составляют свои рейтинги на основе видео с отбора — когда и песни недоделаны, и номеров почти ни у кого нет, и звук в записях с прослушиваний не очень хороший. Словом, бабка надвое сказала. Эти "эксперты" в интернете ни разу не угадывали, кто же от нас поедет на конкурс. Это прогнозы на кофейной гуще", — пояснил Sputnik продюсер группы Анатолий Чепиков.

Как добавил Солодуха, в сторону любого из финалистов отбора в интернете можно увидеть гораздо больше плохих отзывов, чем положительных. "В большинстве случаев положительно о ком-то говорят только родственники и друзья. И понятно, что мои друзья и родственники будут говорить, что мой конкурент плохой, а его — что плохой я", — рассудил певец.

Впрочем, есть и негативная тенденция — наши слушатели в принципе не очень жалуют отечественный музыкальный продукт.

"Есть такой момент — почему-то белорусскому народу не нравятся свои артисты. А это очень плохо. И не совсем понятно, почему так. Может, это менталитет такой, или предубеждения о том, что все белорусское — плохое. Конечно, это неправильно. Обидно бывает", — отметил Войтко.



© Sputnik / Виктор Толочко Артем Солодуха и Марк Войтко - участники группы PROвокация

Продюсер коллектива привел в пример любителей футбола, которые смотрят матчи по телевизору, но при этом уверены: они знают, как нужно "правильно" играть. То же самое, по мнению собеседника Sputnik, и в шоу-бизнесе — многие "диванные эксперты" полагают, что они хорошо разбираются в музыке.

"Если про то же "Евровидение", то некоторые говорят, что песня на нем не должна быть в "евроформате". Стоп, а какая она тогда должна быть? Шансон? Сами себе часто противоречат и не замечают этого", — добавил Чепиков.

Не согласны артисты и с тем, что белорусские музыканты будто бы живут "от отбора на "Евровидение" до следующего. По словам Войтко, группа PROвокация всего за год написала более десяти песен, активно выступала на многочисленных концертах и получила три "Песни года". Уверены они и в том, что в Беларуси есть шоу-бизнес — рынок хоть и маленький, но позволяет в этой сфере работать и зарабатывать деньги.

О магии чисел и конкурентах

В финале национального отбора PROвокация выйдет на сцену под номером 13. Артисты уверены: для них это число может стать счастливым.



© Sputnik / Виктор Толочко Napoli: буду участвовать в отборе "Евровидения", пока не выиграю

"За день до жеребьевки Марк сказал, что мы должны вытянуть номер 13. Хотели — получили: в финале отбора мы будем 13-ми. Наверное, в магию чисел не верим, но число для нас, пожалуй, счастливое", — признался Солодуха.

Собеседники Sputnik заверили, что среди всех финалистов отбора каждый попал в список заслуженно. Есть у артистов и свои фавориты: так, Солодуха назвал Влада Курасова, а Войтко — Napoli и группу Nuteki.

"Я считаю, что зря не взяли в финал Alen Hit — очень хорошая песня у него, образ интересный. Он бы неплохо зажег", — добавил продюсер группы.

В финале отбора и в случае победы в нем ребята обещают сделать все возможное для того, чтобы на достойном уровне представить Беларуси на "Евровидении". Всех секретов они не раскрывают, но уверяют: стыдно за них точно не будет.