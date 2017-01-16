МИНСК, 17 янв — Sputnik. Специальными гостями на гала-концерте финала национального отбора на "Евровидение-2017" от Беларуси будут представители республики на конкурсах прошлых лет — Тео, IVAN и Юзари, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.



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За право представить Беларусь на "Евровидении" в Киеве поборются 13 исполнителей и групп. Имя счастливчика объявят поздно вечером 20 января, а за трансляцией шоу можно будет следить по телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

"Планируется, что в большом концерте, помимо финалистов, примут участие специальные гости, среди которых — Тео, Юзари и IVAN, ранее представлявшие нашу страну на международном конкурсе "Евровидение", а также самые яркие конкурсанты нынешнего национального отбора", — рассказали в НГТРК и добавили, что ведущими шоу будут Ольга Рыжикова и Тео.

Также впервые на финале будет создан свой "грин рум" — специальное пространство, где финалисты конкурса будут следить за ходом голосования. Выбирать представителя на "Евровидении" будут телезрители и профессиональное жюри.

Порядок выступлений в финале национального отбора: 1. ИЮЛЬ (Юлия Коренюк); 2. Александра Ткач; 3. Владислав Курасов; 4. Группа NAVI; 5. ISAAK NIGHTINGALE; 6. KATTIE; 7. NUTEKI; 8. NAPOLI; 9. Никита Ходас; 10. Анжелика Пушнова; 11. Анастасия Шеверенко; 12. LERMONT x JULIC; 13. Группа PROвокация.