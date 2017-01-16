Рэпер Young Thug опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню Wyclef Jean. В музыкальном видео звучат записанные на диктофон пожелания музыканта о том, что он хотел бы увидеть в ролике. Режиссер Райан Стааке воплотил его запросы буквально.

В субтитрах к видео создатель клипа отметил, что рэпер не явился на съемки, поэтому ему пришлось импровизировать.

Стааке получил бюджет в 100 тысяч долларов, договорился с актерами, а также собрал декорации и реквизит.

В сценах, где должен был присутствовать Young Thug, режиссер нарисовал его контур. Музыкант все же появляется в клипе — два месяца спустя он прислал Стааке несколько записей, на которых ест чипсы и целует девушку в самолете.