В Беларуси принято мечтать о преподавателях из Варшавы, Москвы или Нью-Йорка. Габриэлю из Лиможа и Полине из Парижа, наоборот, пришлось подрабатывать, чтобы найти деньги на мастер-классы у минских педагогов. TUT.BY встретился с гостями из Франции и узнал об их жизни в белорусской столице, преимуществах стажировки в Минске, а также о минской архитектуре, Зыбицкой и белорусских кулинарных традициях.



Полина

«Этим летом я получала минимальную зарплату во Франции — около 1100 евро»

«Я попала сюда через друзей: они слышали про мастер-классы, которые организовывали французы вместе с белорусами. Я заинтересовалась и вот… приехала. Сработало «сарафанное радио". До этого я изучала гуманитарные науки», — рассказывает Полина о том, как оказалась в Беларуси.

История Габриэля похожа: он не собирался ехать в нашу страну, но его привлекло белорусское театральное наследие: «В общем-то, получилось прекрасно, потому что в школе я учил русский в качестве третьего языка и интересуюсь русской культурой». До приезда в Минск Габриэль три года занимался языками: английским, немецким и русским — к слову, теперь он активно изучает и белорусский.

Полина и Габлиэль приехали в Минск благодаря международному общественному объединению «Театро», созданному в 2007 году для развития культурного обмена между артистами из разных стран (на данный момент туда входят представители Беларуси, Франции, Бельгии, Канады, Испании, Литвы, Алжира и Китая). Обычно молодые артисты приезжают в Беларусь на один или девять месяцев. Занятия у них в основном проводят актеры, режиссеры, хореографы и музыканты минских театров и Белорусской государственной академии искусств.

Стажировку французы финансируют сами и утверждают, что такого интенсива, как здесь, в Париже не найти, да и выходит дешевле. «Во Франции занятия стоят столько, сколько мы тратим на жизнь в Минске в целом», — рассказывает Полина. На стажировку она зарабатывала сама — продавала мороженое, торговала овощами и фруктами на рынке в пригороде Парижа, а чтобы часов получалось больше, выходила на работу пораньше: «Этим летом я получала минимальную зарплату во Франции — около 1100 евро». Также девушка копила подаренные на праздники деньги, просила помощи у старших друзей и родственников — все это ради того, чтобы приехать в Минск.



Габриэль

Зачем? «Во Франции большинство театральных школ базируются на «тексте», — объясняет Полина. — Актеры работают с текстовым материалом, много его анализируют, но зачастую им не хватает физической подготовки. Все больше и больше театров ищут универсальных исполнителей, умеющих и петь, и танцевать, и делать трюки. Это уже тенденция. А школ, которые готовят таких актеров, во Франции практически нет. Конечно, появляются те, что вводят пары танца или акробатики, занятия с масками (это тоже физически тяжело), но этого очень мало. Понятно, год — это немного, но за это время можно познакомиться с основами театрального искусства».

С девушкой согласен и Габриэль: «Здесь параллельно с мастерством актера мы осваиваем акробатику, фехтование, технику речи, вокал, фортепиано. Еще один бонус — система Станиславского: во Франции совсем немного школ, которые ее преподают».

Родственники поддержали Габриэля и Полину, ведь в Минск они ехали за саморазвитием. «Моя семья знает, что я увлекаюсь театром, люблю путешествовать, поэтому была совсем не против», — рассказывает Габриэль.

«Для меня чисто на визуальном уровне Минск не самый красивый город»



Французские студенты. Фото предоставлено объединением «Театро»

Актеры занимаются 6−7 дней в неделю, примерно с 8 утра до 7 вечера, и часто задерживаются в аудиториях. По словам Полины, знания, полученные при таком насыщенном графике и программе, позволят выдерживать конкуренцию во Франции: «У вас актеры достаточно легко находят работу, а у нас, даже если ты очень крут, но у тебя нет связей, сделать это весьма сложно». Полина целенаправленно идет к актерской карьере — она занимается театром и музыкой с детства.

Габриэль не уверен, что точно станет артистом, и воспринимает актерство скорее как ценный опыт, который можно применить, где угодно. Поэтому мастерство актера его любимый предмет, потом идет фортепиано — Габриэль научился играть на нем за два месяца. Из дополнительных предметов Полина, смеясь, выделяет пение: «Это мое любимое занятие, потому что к нему можно готовиться под душем».

Основной формат стажировки — предметные мастер-классы, но молодые актеры успели поучаствовать и в двух полноценных работах: новогоднем спектакле-концерте «Колядное рандеву» с артистами Республиканского театра белорусской драматургии и рождественской сказке «Кот без сапог» — ее играли для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, людей с психическими расстройствами и учеников франкоязычной гимназии. «Спектакль длится примерно 40 минут, мы исполняем роли животных, в целом все очень мило. Надеемся, что будем показывать его регулярно», — рассказывает Полина.



Французские студенты. Фото предоставлено объединением «Театро»

Поскольку дни насыщены мастер-классами, вечером хочется только одного — спать. Поэтому, когда разговор заходит о бытовой стороне жизни, ребята смеются: мол, времени на нее нет. Нет возможности и побыть в одиночестве: французы занимаются практически всегда вместе, да и живут по два, четыре или пять человек в квартире. «Приходится постоянно над собой работать, — замечает Габриэль, — у меня, например, не было братьев и сестер, и я впервые так долго делю пространство с кем-то. Это сложно, но группа у нас очень сплоченная» (всего в Минск приехало одиннадцать французов).

Из-за плотного графика не часто удается гулять и по Минску. Но впечатление о городе у французов успело уже сложиться. «Если сравнивать с европейскими столицами, для меня чисто на визуальном уровне Минск не самый красивый город. Но ведь он был полностью разрушен во время Второй мировой войны», — искренне говорит Габриэль. Его любимое место — набережная Свислочи. А вот Полина отдает предпочтение Зыбицкой: «Это просто улица, но всегда праздничная — там много баров, музыки, молодежи, приятно гулять». До начала стажировки девушка успела посетить Мирский замок — он произвел на нее впечатление, а у Габриэля получилось устроить мини-путешествие по Беларуси: съездить в Полоцк, Витебск, Брест и Гомель.

«В Минске нет хорошего сыра и хорошего вина. Зато в Беларуси хорошая водка, и намного дешевле»

«Мне кажется, в Минске люди очень-очень спокойные. Мы, что ли, более шумные, — смеется Габриэль. — Франция — это страна, где каждый может выйти на улицу, если с чем-то не согласен. Здесь люди понимают, что „нельзя“ — значит „нельзя“».



Французские студенты. Фото предоставлено объединением «Театро»

Полину удивило другое: «Я очень люблю здороваться, общаться, а здесь сложно дождаться небольшой улыбки в ответ. Тут на улицах люди идут и… это все». На вопрос «почему» Полина называет одну из причин: тротуары очень широкие, больше пространства для передвижения, чем в Париже. Габриэль говорит, что минчане спокойные, но холодные. «Первый контакт с ними — это всегда сложно, всегда существует барьер. Если получится поговорить с кем-то и сломать это „стекло“ — вы прекрасны. Но только в том случае, если удастся с вами поговорить», — улыбается Полина. Также, по ее словам, в Беларуси все более упорядочено и организовано, все следуют правилам, например, пешеходным.

Хотя и французские ребята могут показаться белорусам странными. Например, Габриэль вообще не носит пальто: «Ему никогда не холодно, обычно он в майке, иногда надевает джемпер. Когда мы идем рядом с ним — укутанные, в шапках и шарфах, то видим реакцию людей, они недоумевают — во Франции, я уверена, тоже недоумевали бы, — смеется Полина. — Как можно ходить в легком джемпере, когда идет снег! К тому же он всегда в берете — для Франции это тоже странно, там практически никто его не носит». Габриэль улыбчиво поясняет: «Береты еще встречаются на юго-западе Франции, часть моей семьи происходит оттуда, и с пяти лет я ношу берет — он сохраняет тепло головы. Без пальто, но в берете…». Актер смеется и, указывая на берет, по-русски произносит: «Вот моя куртка» (с TUT.BY ребята общались по-французски).

На вопрос, чего не хватает в белорусской столице, Габриэль, сообщает: «„Patafix“ — клеящихся подушечек, чтобы прикреплять бумагу к любой поверхности. Я искал в ЦУМе, но их там нет — во Франции они повсюду. Это ведь удобно и не повреждает стены, в отличие от скотча». «Конечно, нет хорошего сыра и хорошего вина», — вздыхает Полина. «Зато в Беларуси хорошая водка и намного дешевле, чем во Франции», — подхватывает Габриэль. «Когда я прихожу к кому-нибудь в гости, часто вижу рюмки в шкафу для посуды. Дома мы пьем водку редко, и если делаем это — то из бокалов для вина», — продолжает девушка. Кроме крепкого спиртного, французы оценили пельмени. «Мы их купили, приготовили, потом долго разглядывали, оказалось, вкусно. Теперь наш друг Шарль не ест ничего, кроме них», — смеется Полина.



Габриэль. Фото предоставлено объединением «Театро»

Когда разговор зашел об ожиданиях, планах и мечтах, связанных с окончанием стажировки, лица Габриэля и Полины переменились — французы стали очень серьезными. «После мастер-классов я планирую вернуться в парижскую школу, где училась до приезда сюда, — она тоже ориентирована не только на „текст“, — рассуждает Полина. — Будущее? Конечно, можно сказать, я хочу играть с Томасом Остермайером (знаменитый немецкий режиссер — TUT.BY) или Дени Лаваном (знаменитый французский актер — TUT.BY), но я буду счастлива, если для начала смогу зарабатывать своей профессией на жизнь. Ведь и во Франции актеры получают немного», — делится мыслями Полина.

Габриэль раскрывает небольшую тайну: «Наш одногруппник Гийом, который параллельно занимался режиссурой, очень хотел бы, чтобы после выпуска мы создали свою труппу. Ведь все девять месяцев мы проведем вместе, уже знаем слабые и сильные стороны друг друга. Понятно, не все захотят, и одиннадцать человек — это много, но пять-шесть… Где? Конечно, в Париже. Это очень логично, ведь там много театров, связей, контактов».



Французские студенты. Фото предоставлено объединением «Театро»