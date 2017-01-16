Несколько сотен уникальных экспонатов уже можно увидеть в ювелирном салоне « Мономах и Свадьба » по улице Куйбышева, 69. TUT.BY побеседовал с создателем музея и узнал о цене самого дорого экспоната и о любовных письмах из прошлого века.





Идея создания музея принадлежит Андрею Чайке, директору сети ювелирных салонов. Как шутит бизнесмен, для него это близкая тема — на создание экспозиции его вдохновляла жена.

Выпускник столичного нархоза, Чайка оканчивал институт во время перестройки. «Я особо и не учился — ходил в институт постольку-поскольку», — улыбается бизнесмен. Чайка признается, что тогда начал зарабатывать на золоте. А в 1998 году открыл свой первый магазин. Уже в нулевые он начал серьезно увлекаться искусством. Теперь на стенах его офиса висят картины Дмитрия Суриновича и Руслана Вашкевича, которых Чайка называет лучшими отечественными художникоми, а в кабинете самого директора — старинные иконы.





Несколько лет назад Чайка гулял по одному из европейских блошиных рынков и увидел предметы, связанные со свадьбой. Так спонтанно, во время прогулки родилась идея музея. По словам Андрея Чайки, коллекция собиралась около пяти лет.

«Вместе с куратором проекта Игорем Сурмачевским (известный художник, дизайнер, реставратор и коллекционер. — TUT.BY) мы составили список необходимых экспонатов, — рассказывает директор сети ювелирных салонов. — Игорь курировал покупки через интернет-аукционы. Я занимался будущим музеем по мере возможностей: когда бывал в той или иной стране, что-то смотрел и покупал». По словам Чайки, в открытом доступе не было списка этих вещей, поэтому все собиралось по крупицам.

На данный момент в коллекции представлено несколько сотен экспонатов. Критерий выбора простой — они должны быть связаны со свадьбой, подготовкой к ней, с невестой и женихом. Как говорит Чайка, на их покупку было потрачено от 30 до 50 тысяч долларов. Самый дорогой экспонат — оригинальное платье невесты 1912 года, которое стоило пять тысяч долларов.





Среди других экспонатов — обручальное кольцо 1837 года и веер невесты из Португалии 1880-х годов, свидетельство о венчании, выданное в Российской империи в 1901 году и «трон любви» — подставка для хранения веночка невесты (Франция), датированная концом 19 века. А также булавки и гребни, бокалы и футляры для хранения записок, русская открытка начала прошлого века «Не вздыхай глубоко, не отдадимъ далеко. Хоть за лыску, да близко» и даже любовное стихотворение и любовное письмо:

Ты — какъ магнитъ… Повинуясь судьбе,

Я, какъ железо, тянуся къ тебе…

Я твои ручки сжимаю въ своихъ,

Ты отвечаешь пожатьемъ моихъ…

Так писал неизвестный нам Алеша Б. своей любимой Сонечке.

Кстати, Андрей Чайка подтвердил, что готов купить или принять в дар у минчан как любовные письма их родных, так и другие экспонаты, связанные со свадьбой.





Всю коллекцию — речь идет о нескольких сотнях уникальных экспонатов из Беларуси, Европы, Америки и стран Востока — можно увидеть в ювелирном салоне «Мономах и Свадьба» по улице Куйбышева 69. Вход туда бесплатный, никаких билетов не продается. По словам сотрудниц магазина, больше внимания экспозиции уделяют мужчины (тогда как женщины с большим интересов рассматривают современные украшения). Как говорит Андрей Чайка, сейчас музей занимает примерно треть магазина. Если будет увеличиваться коллекция, музей будет расширяться. Возможно и открытие второго музея. Пока идет подготовка к созданию журнала-каталога, где будут представлены все экспонаты. Дарить его планируют всем покупателям ювелирной сети.









Любопытно, что на открытие музея не повлияло сокращение сети. В прошлом году было решено отказаться от региональной сети, поэтому в 2017-й «Мономах» вступил без своих магазинов в Барановичах, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве, закрылся и один из столичных магазинов. В качестве причин Чайка называет слишком большие затраты и слишком низкую покупательную способность. «Ювелирный магазин приносит прибыль или грандиозные убытки. Но мы с позитивом смотрим в будущее — в марте открываем в столице очередной салон», — говорит наш собеседник.



Письменный набор. Франция. Конец XIX века. Фото предоставлено создателями музея

Спрашиваю у Андрея Чайки, зачем ему музей. «Можно назвать это капризом, — отвечает бизнесмен. — Любое собирательство — это каприз. На самом деле мне хочется, чтобы мы понимали свою историю. Чтобы молодежь увидела, как любили их бабушки и дедушки, какие они писали письма. Какие были нежные и трогательные фотографии. Чтобы задумались о своей семье. Чтобы эта коллекция подтолкнула молодежь к созданию собственной коллекции».



Альбом для фотографий. Германия. Конец XIX века. Фото предоставлено организаторами музея

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